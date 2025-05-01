Зарубежные СМИ: Действительно ли США выгодна ресурсная сделка с Украиной?

Киев и Вашингтон подписали сделку, которая предоставит США доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины. Речь идет о добыче алюминия, бериллия, кобальта, меди, платины, урана, ванадия и других. Соглашение также затрагивает нефть и природный газ. Документ касается только новых месторождений, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу. Этот список может быть расширен лишь с согласия сторон. Основные параметры соглашения перечислила вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко. В рамках сделки Вашингтон получит гораздо больше, чем вложил, заявил президент США Дональд Трамп, правда, оговорился, что «в теории». Предполагается, что в первые 10 лет прибыль фонда распределяться не будет. А средства могут быть направлены на восстановление Украины и инфраструктурные проекты, уточнила министр Свириденко. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Vucci / AP Фото: Evan Vucci / AP

Перед подписанием соглашения Дональд Трамп повторил, что США должны что-то получить за свою помощь Киеву. По оценке президента, Вашингтон вложил в Украину $350 млрд. Хотя, например, Кильский институт Германии подсчитал, что военная поддержка в последние три года достигла $72 млрд, отмечает Reuters. Трамп в эфире NewsNation заявил, что Вашингтон в рамках ресурсной сделки по Украине в теории получит гораздо больше, чем ранее вложил. Украина богата природными ресурсами, включая редкоземельные металлы, которые используются в электронике, электромобилях и товарах военного назначения. Сейчас в мировой добыче этих элементов доминирует Китай, который оказался втянут в торговую войну с США. Кроме того, на Украине большие запасы железа, урана и природного газа. Соглашение о минералах и мирные усилия США обсуждались отдельно. Агентство отмечает, что при подписании сделки Украина добилась отмены любого требования о выплате Вашингтону компенсации за предыдущие военные поставки. Кроме того, в дополнение к прямым финансовым взносам в фонд Киев надеется получить и новую помощь, например, системы ПВО.

Но остается много вопросов о масштабах будущей поддержки США, подчеркивает Bloomberg. Неизвестно, станет ли Трамп отправлять на Украину больше оружия и боеприпасов. Сама сделка по ресурсам не дает прямых гарантий безопасности со стороны США, хотя глава украинского Минэка Свириденко заявила в соцсетях, что соглашение «подтверждает приверженность Соединенных Штатов безопасности, восстановлению и реконструкции Украины». Конгресс вряд ли выделит Киеву новые денежные транши, считает агентство. Рассчитывать можно хотя бы на то, что Вашингтон продолжит делиться разведданными, которые аналитики называют незаменимыми.

Между тем у специалистов есть большие сомнения по поводу экономической выгоды для США. The Washington Post отмечает, что сейчас иностранные инвесторы неохотно идут в проекты по добыче полезных ископаемых на Украине. И Трамп не может заставить частные американские компании делать дорогостоящие и потенциально невыгодные вложения. Алекс Жакес, занимавший должность старшего чиновника по минералам в администрации Байдена, считает крайне маловероятным, что Украина может развивать новую горнодобывающую промышленность лития или редкоземельных металлов.

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