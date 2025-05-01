PR-агентство из Уфы попало в топ-20 Национального рейтинга креативности АКАР

Уфимское коммуникационное агентство «Digital Курултай» по итогам 2024 года заняло 14-е место в сегменте «PR/Связи с общественностью» Национального рейтинга креативности агентств по версии Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальная пауза во время конференции "Digital Курултай" в 2018 году

Фото: Айбулат Акбутин Музыкальная пауза во время конференции "Digital Курултай" в 2018 году

Фото: Айбулат Акбутин

Всего в рейтинге 127 агентств. В тройке лидеров — Soda D Innovate group, SPN Communications и PromoAge.

В Национальном рейтинге креативности агентств в сегменте «Связи с общественностью /PR» учитываются компании, набравшие баллы за призовые места и шорт-листы во всех номинациях профильных фестивалей и конкурсов, а также отраслевых номинациях универсальных фестивалей и конкурсов.

«Digital Курултай» в 2023 получило гран-при во всероссийском конкурсе «Маршруты года», в 2024 году — лучший PR-проект года в Челябинской области, в 2025 — лучший проект в конкурсе «Серебряный лучник» Приволжье и финалист национальной премии «Серебряный лучник» в Москве.

Агентство «Digital Курултай» возникло в Уфе в 2015 году. Основатель — Раис Габитов. Агентство является организатором одноименной PR-конференции, которая проходит в Башкирии, а также первой российской конференции по вертикальному видео «Тиктомит» и всероссийской конференции по развитию продвижения территории «Турпоток». В разное время клиентами «Digital Курултая» были Сбербанк, «МегаФон», «Башнефть», Segezha group и другие.

Булат Баширов