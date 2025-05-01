В Сочи на майские праздники ввели бесплатную парковку

В Сочи на время майских праздников отменили плату за размещение автомобилей на муниципальных стоянках. Бесплатный режим парковки будет действовать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, сообщает МЦУ курорта в своем Telegram-канале.

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В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы, вводятся временные ограничения на автостоянки в центре города. Так, с 5 по 10 мая нельзя будет припарковаться на Театральной площади, с 7 по 9 мая — на улице Театральной в проезде за Зимним театром. Ограничения также коснутся улицы Конституции СССР (от улицы Парковой до улицы Несебрской) и улицы Несебрской 8 мая.

Администрация города-курорта призывает жителей и туристов заранее планировать маршруты с учетом введенных ограничений.

Мария Удовик