В Самаре в историческом центре ограничат движение и парковку

На нескольких участках улиц в историческом центре Самары вводится ограничение движения транспорта. Это связано с празднованием Дня Весны и Труда и Дня Победы, сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, с 15:31 1 мая до 23:59 (MSK+1) 9 мая транспорт не сможет проехать по улице Чапаевской о Красноармейской до Вилоновской и по Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе. Также с 6:00 2 мая до 15:00 9 мая проезд будет закрыт по улице Молодогвардейской от Льва Толстого до Красноармейской, а с 16:00 до 23:00 2 мая — по Молодогвардейской от Вилоновской до Ульяновской, по Красноармейской от Самарской до Чапаевской и по Вилоновской от Галактионовской до Чапаевской.

Кроме того, с 16:00 до 23:00 3 и 5 мая и с 6:00 до 14:00 7 мая будет ограничено движение по Молодогвардейской от Некрасовской до Льва Толстого, по Молодогвардейской от Вилоновской до Ульяновской, по Чапаевской от Льва Толстого до Вилоновской и по Фрунзе от Льва Толстого до Вилоновской. В этот же период нельзя будет проехать по Льва Толстого от Галактионовской до Куйбышева, по Красноармейской от Самарской до Куйбышева, по Шостаковича от Фрунзе до Куйбышева и по Вилоновской от Галактионовской до Куйбышева.

Одновременно с этим на ряде участков улиц в историческом центре Самары ограничат остановку и парковку транспорта. Исключение сделают лишь для спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Общественный транспорт в указанном районе пустят в объезд. Полная информация о схемах движения на этих участках размещена на сайте городской администрации.

Георгий Портнов