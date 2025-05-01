Туристка из Челябинска потерялась в районе Агурских водопадов

Сотрудники МЧС России спасли 22-летнюю туристку из Челябинска, которая заблудилась во время самостоятельной экскурсии в районе Агурских водопадов в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

В среду, 30 апреля, вечером специалисты Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России выезжали в Агурское ущелье для спасения заблудившейся туристки. Информация о происшествии поступила через службу 112.

Оперативная группа обнаружила путешественницу возле среднего водопада рядом с разрушенным мостом. По словам туристки, она начала маршрут со стороны Мацесты, достигла Орлиных скал и планировала спуститься к Агурским водопадам с выходом через Кавказский аул. Однако на слиянии рек Агура и Агурчик туристка свернула в неверном направлении и потеряла ориентацию. В темное время суток ей удалось самостоятельно выйти к одному из водопадов.

Сотрудники МЧС помогли 22-летней гостье из Челябинска покинуть горно-лесную местность и доставили ее в город на специальном транспорте.

Мария Удовик