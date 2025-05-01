Реконструкция Дома Щетинкина в Казани получила положительное заключение

Проект реставрации объекта культурного наследия «Дом В.И. Щетинкина» получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом появилась на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

По информации из заключения экспертизы, работы будут направлены на сохранение объекта культурного наследия. Застройщиком выступает компания «Умка». По данным портала Rusprofile, организация с уставным капиталом 10 тыс. руб. ведет деятельность генерального подрядчика. В 2024 году выручка компании составила 480 тыс. руб.

В сентябре 2022 года Дом Щетинкина выставили на продажу за 121,8 млн руб. Ранее объект культурного наследия через суд забрали у прежнего инвестора, который не выполнил обязательства по восстановлению здания.

Диана Соловьёва