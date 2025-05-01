Республика Татарстан заняла второе место по росту цен на гостиницы в период майских праздников. Средняя стоимость проживания в гостиницах республики выросла на 22% — с 8,2 тыс. до 10 тыс. руб. за ночь. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан занял второе место по росту цен на гостиницы в майские праздники

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Татарстан занял второе место по росту цен на гостиницы в майские праздники

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Наибольший скачок цен зафиксирован в Подмосковье (+32%, до 13,8 тыс. руб.). Далее следует Татарстан. Санкт-Петербург (+21%, до 9,8 тыс. руб.) и Краснодарский край (+19%, до 10,4 тыс. руб.) также вошли в топ регионов с самым высоким ростом стоимости проживания.

Средняя стоимость ночи в отелях России в майские праздники выросла на 21%, достигнув 8,8 тыс. руб.

Артём Дергунов