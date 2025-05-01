«Зенит» сделал половину дела

«Зенит» одержал победу в первом матче финала «Пути РПЛ» Кубка России, обыграв на «Газпром Арене» ЦСКА 2:0. Борьбы на поле почти не получилось, в том числе потому, что тренер армейцев Марко Николич выпустил молодой состав. Героем встречи стал форвард «Зенита» Андрей Мостовой, принявший участие в обоих голах, а также забивший третий, но его не засчитали.

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Кубок России на финише сезона стал ценным лотом для «Зенита», так шансы выиграть чемпионат у него не такие высокие, как обычно. «Краснодар» опережает петербуржцев на четыре очка за четыре тура до финиша. Завоевать титул можно, если «Краснодар» отступится в двух из оставшихся матчей. В этом смысле было интересно, как тренер сине-бело-голубых Сергей Семак расставит приоритеты, каких футболистов выпустит на поле в кубковом матче с ЦСКА. Нельзя сказать, что у «Зенита» вышли все сильнейшие, — например, отсутствовали Вильмар Барриос и Дуглас Сантос, которых Семак всегда ставит в матчах чемпионата. Место на последнем рубеже занял Денис Адамов, считающийся «кубковым» вратарем. Не играл в стартовом составе Максим Глушенков, который при всей своей нестабильности тоже является одним из лидеров «Зенита». В общем, все говорило за то, что Семак считает кубок важным турниром, но все же держит в уме ближайший матч чемпионата против «Пари НН», который пройдет на «Газпром Арене» 4 мая.

У ЦСКА на поле тоже не вышли с первых минут многие основные игроки. Но тут причина была в уровне готовности и форме лидеров. Они были ничем не лучше, как дал понять после игры тренер армейцев Марко Николич, тех молодых футболистов, которым он дал шанс в матче против «Зенита». В том числе это воспитанники Академии ЦСКА — Матвей Лукин, Джамалутдин Абдулкадыров, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов. Для того чтобы «скрепить» состав лидерами, Николич бросил в бой ведущего полузащитника Ивана Облякова (к слову, воспитанника петербургской СШОР «Зенит») и 35-летнего боснийца Миралема Пьянича, который выступал за «Рому», «Ювентус», «Барселону», а на склоне карьеры приехал играть за ЦСКА. Но они как раз подвели армейцев.

Обляков «проспал» рывок Андрея Мостового, когда зенитовец на 17-й минуте ворвался в штрафную ЦСКА, сделал прострел, и там после серии рикошетов и удара Саши Зделара, опорного полузащитника «Зенита», мяч от ноги форварда Матео Кассьерры залетел в сетку ворот Владислава Торопа — еще одного молодого воспитанника армейской школы.

Пьянич же во втором тайме совершил «обрез» в центре поля, в результате чего мяч перехватил Луис Энрике, который заработал пенальти, пытаясь обыграть вратаря армейцев. Тот же Мостовой послал мяч в левый угол впритирку со штангой. Так счет стал 2:0. Еще один гол Мостовой забил в первом тайме, убежав от защитников, но там судьи разглядели на повторах нарушение правил со стороны форварда «Зенита». И все равно он заслуженно был признан лучшим игроком матча. ЦСКА этим поражением прервал серию из 13 дуэлей, в которых он не проигрывал.

Теперь судьбу противостояния решит ответный матч, который состоится 14 мая в Москве. До этого «Зенит», помимо «Пари НН», сыграет в чемпионате России с махачкалинским «Динамо» на его поле 10 мая. И очень интересно, в каком психологическом состоянии он подойдет к ответной кубковой дуэли — это будет зависеть от ситуации в чемпионате. Но так или иначе Сергей Семак уже вряд ли будет кого-то беречь, так как кубок — трофей, который очень желательно выиграть на финише сезона, поскольку победа в чемпионате впервые за последние годы под вопросом. Но мало обыграть в двухраундовой дуэли ЦСКА, который будет стараться взять реванш,— надо еще выиграть Суперфинал Кубка России, который пройдет 1 июня в Лужниках. Это игра завершит футбольный сезон. И там соперником «Зенита» (если он все же пройдет ЦСКА), может оказаться московский «Спартак». Он сыграет в финале «Пути регионов» с «Ростовом», который слабее по составу, хотя и сенсационно выбил вчера из борьбы за кубковый трофей «Локомотив», обыграв его в Москве 2:0.

Так что борьба за призы на финише сезоне идет жесткая, и неизвестно, какой из них достанется «Зениту» в год 100-летия клуба. Он еще имеет теоретический шанс выиграть все три, учитывая Суперкубок России, который петербуржцы завоевали, обыграв перед началом сезона «Краснодар» со счетом 4:2.

Кирилл Легков