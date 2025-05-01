Шесть новых мусоровозов ЮРО вышли на линию в Новороссийской зоне

Южный региональный оператор приобрел шесть мусоровозов EMI-ECOPRESS-9 для обслуживания Новороссийской зоны, которые с 1 мая 2025 года начнут работать в Геленджике. Об этом сообщила пресс-служба ЮРО в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРО Фото: пресс-служба ЮРО

Южный региональный оператор пополнил автопарк шестью новыми мусоровозами для обслуживания населенных пунктов Новороссийской зоны. Спецтехника марки EMI-ECOPRESS-9 способна вмещать до 9 кубометров твердых коммунальных отходов каждая.

С коэффициентом уплотнения шесть одна машина способна загрузить более 35 евроконтейнеров за один рейс. Транспорт уже доставлен и проходит регистрацию. В это время на автомобили устанавливают системы ГЛОНАСС и дополнительные средства для мониторинга.

Запуск 1 мая был связан с ожидаемым ростом туристического потока на черноморском побережье в период майских праздников, что приведет к увеличению объема отходов.

Мария Удовик