Орешник знаний тверд

30 апреля президент России Владимир Путин приехал на Поклонную гору, чтобы встретиться с участниками марафона «Знание. Первые». Они расспросили президента как лектора и волонтера на острые темы. Затронули международную обстановку. Читали стихи. С подробностями — специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участник марафона вышел на финишную прямую

Фото: пресс-служба президента РФ Участник марафона вышел на финишную прямую

Фото: пресс-служба президента РФ

Музей Победы на Поклонной горе был в этот день переполнен. Подростки стояли в очередях на входе. В фойе было не протолкнуться. И всякому находилось здесь занятие. Вот расписывали свистульки. А тут делали, я обратил внимание, интересные свечки.

Рядом учили останавливать кровь из артерии.

— Ну нет, у тебя вытекла... Не так надо, неправильно держишь руку, не туда прикладываешь пальцы...— расстраивался инструктор, сочувственно глядя на тоненькую девушку, до того бледную, что я и правда опасался: не вытекла ли.

Длинная очередь стояла к другому инструктору: он учил подростков стрелять из пистолета. У него и пистолет был. Никто не мог пройти мимо.

— Цельсь!.. Пошел тазобедренный сустав!.. Локоточки раздвинули, ножки в коленочках согнули... Да не так, а вот так!.. Контроль оружия!.. Контроль цели!.. — командовал инструктор, и у него, а вернее, у них получалось ведь.

И огонь в глазах я замечал, особенно отчего-то у девушек. Это вам не свистульки расписывать. Орудие в руках лихорадило их не хуже энергетиков. Неравнодушные люди пришли в этот день в Музей Победы.

В пресс-центре тоже было неспокойно. Тут у микрофонов стоял философ Александр Дугин. Он рассказывал, что его новую книгу точно или почти наверняка передали Дональду Трампу, но нет уверенности, что тот читал, ибо нет вообще уверенности, «что он читает».

— Все живут в ожидании перемирия. И все мы хотим мира. Но мы хотим мира через победу,— разъяснял Александр Дугин.— Другого мира нам просто и не нужно... Может, Трамп окажется еще авангарднее, чем мы о нем думаем, но, скорее всего, он, США выйдут из этого конфликта!.. А если они увидят нашу слабость, что мы заколебались, что мы готовы пойти на какие-то уступки, которые несопоставимы с нашей победой, вот это будет самое страшное!.. Может, стоило и в 2014 году не останавливаться... Многие наши политические деятели говорят, что мы тогда отложили начало СВО и что это было ошибкой... А сейчас это все несопоставимо с нашим настроем на победу!

А что, зажигательно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспонаты музея воссоздавали атмосферу довоенного времени

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Экспонаты музея воссоздавали атмосферу довоенного времени

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В зале, где утром выступал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, теперь рассказывал про движение атома (причем в основном к атомной бомбе) Алексей Лихачев, глава, собственно говоря, «Росатома».

— Состоялось первое испытание в США... Взрыв!..— рассказывал он, и ведь сердце замирало.— Была очень яркая реакция (скорее вспышка.— А. К.), и ее потом описывали так: «Кто-то безудержно смеялся, кто-то навзрыд плакал, но большинство угрюмо молчали... Ученые поняли, что они создали. И поняли: то, что они создали, переходит в руки военных...» И ведь никакого военно-политического смысла в применении тех двух первых бомб в Японии не было! Япония в шаге стояла от капитуляции! Но это была демонстрация не Японии. Это была демонстрация нам, Советскому Союзу, бывшему союзнику!..

И две немолодые, по крайней мере на фоне подростков, дамы слева в районе первого ряда решали, что пора уже хлопать лектору, начинали — и зал подхватывал. И начинались бурные, а порой и продолжительные.

Везде в Музее Победы все пришло в движение, и это было даже странно для музея. Казалось, и сами экспонаты пришли в движение. И вот уже и бюст Сталина живо перекочевал из запасников на стол на сцене — а только что ведь, кажется, ну буквально вчера решено было переименовать аэропорт в Волгограде в Сталинград, но вот уже фу-у-у, успели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стену героев все время пополняли новыми людьми

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Стену героев все время пополняли новыми людьми

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава общества «Знание» Максим Древаль рассказывал Владимиру Путину в кулуарах выставки, посвященной истории общества:

— Нам завтра исполняется 78 лет! Тогда миллионы лекций читались. «Аргументы и факты» издавались как бюллетень общества «Знание»!.. А удостоверением лектора тогда по-настоящему гордились (не то что, видимо, сейчас.— А. К.)!.. Мне рассказывали лекторы, что по этому удостоверению на любое предприятие можно было пройти, настолько оно было почетно!

Максим Древаль рассказывал, что сейчас лекции — «это возможность встречаться с по-настоящему выдающимися людьми! Вот вчера у нас был Михаил Владимирович Мишустин, Дмитрий Анатольевич Медведев».

Нет, Владимир Путин, кажется, не ревновал. И уж точно не к этим людям.

У стенда юный лектор заученно, с выражением рассказывала, как ей однажды стало интересно, чем же занимается общество «Знание»: «И мне тоже захотелось сделать что-то интересное!.. В результате я была номинирована на главную просветительскую премию...» Все это великолепие разбивалось о простой вопрос Владимира Путина:

— А где бы ты хотела выступить?

— Я бы хотела выступить...— медлила юный лектор.— Там, где очень много народу...

Вот это наконец было от души.

У другого стенда Максим Древаль рассказывал:

— В 2022 году наши лекторы в составе агитбригад отправлялись в зону СВО, чтобы отвечать на вопросы ребят (ребятам было многое непонятно. А что-то и просто оставалось загадкой.— А. К.)... Потом уже сами ребята становились лекторами... 150 Героев России среди наших лекторов. Потом уже про некоторых из них мы сделали некоторые новеллы, комиксы, в которых мы рассказываем об их подвигах... Один из таких, о ком как раз есть история в комиксах,— наш лектор, директор департамента по патриотической работе Герой России Балдан Цыдыпов.

Герой комикса Балдан Цыдыпов рассказал президенту, что он родом из Забайкальского края, что ему 26 лет и что ему нравится его работа просветителя.

Владимир Путин и сам поработал просветителем. Он встретился с участниками марафона «Знание. Первые».

Студентка первого курса Санкт-Петербургского государственного университета Дарья Дмитриева рассказала ему трогательную историю о прадеде:

— Во время Великой Отечественной войны мой прадед Конарев Григорий Иванович единолично в рукопашном бою уничтожил 11 вооруженных нацистов. А когда он уходил на фронт, его дочь, моя бабушка, крепко уснула. И уже прощаясь на вокзале, он сказал своей жене: если сейчас наша дочь откроет глаза, я вернусь с войны. Поезд тронулся, и моя бабушка проснулась. И прадед, пройдя всю войну, вернулся домой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: актриса Екатерина Климова, телеведущий Евгений Попов и Иосиф Сталин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Слева направо: актриса Екатерина Климова, телеведущий Евгений Попов и Иосиф Сталин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Так оно, есть уверенность, и было. Но даже если и семейная легенда, то так и было.

Создателям кинокартины «В списках не значился» удалось показать президенту фрагмент из нее.

— Мы вчера, когда были в Волгограде, по инициативе Александра Григорьевича Лукашенко говорили об этом. Он как раз мне сказал о том, что посмотрел этот фильм. Вас очень благодарил за эту работу. Вижу, что не зря, есть за что,— одобрил президент.

Ну все, благословил.

— Обязательно посмотрю целиком этот фильм,— вот ведь что сказал.

Президент рассказал, что на просторах СВО воюет часть «Нормандия-Неман», именованная в память о боевой эскадрилье времен Великой Отечественной, и с плохо скрываемым чувством вспомнил о премьере Франции Петене:

— Был такой маршал Петен, по-моему, который в принципе согласился с тем, что его Родина оказалась повержена, и практически сотрудничал с гитлеровской Германией, формировал подразделения, которые воевали под Сталинградом потом и так далее, в других местах... Сейчас не будем вдаваться в детали, потому что это сложная страница в истории Франции. И кто-то считал, что он правильно сделал, чтобы сохранить французов как этнос, как нацию, кто-то называл его предателем, после войны он так с этим и закончил — как предатель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава "Росатома" Алексей Лихачев полюбил сцену. И она его.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава "Росатома" Алексей Лихачев полюбил сцену. И она его.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Подростки вспоминали между тем случаи со своими родными. Прадед Виктории Агаповой был придумщик:

— Однажды Александр Иванович спас подбитую самоходную установку своих боевых товарищей, применив при этом очень нестандартный способ. Из своего комбинезона он сделал чучело, по которому немцы открыли огонь. В тот же миг Александр Иванович бросился к подбитой машине и угнал ее к своим, тем самым спас своих друзей.

И вроде все эти юные участники марафона «Знание» были хорошими такими людьми, но что же они так заученно говорили и, похоже, жили?

Они рассказывали до этого, что доверие к лекторам общества зашкаливает за 90%. Я сейчас был из 10.

— И таких подвигов на пути моего прадеда было достаточно большое количество! — продолжала Виктория Агапова.— Именно они вдохновили меня на создание патриотического сообщества, где я рассказываю молодому поколению о героях войны и их достижениях! Я понимаю, что рассказывать подрастающему поколению о войне и об исторических фактах нужно на языке молодежи, чтобы им было понятно и интересно. Но для меня это составляет сейчас самую большую сложность...

Не станем скрывать: Виктория Агапова и сама является подрастающим поколением. Но она так, очевидно, не считала. По крайней мере, скрывала.

Особую роль на встрече играли, без сомнения, участники СВО.

— Заместитель командира роты, гвардии старший лейтенант Сергей Лобанов — не только защитник Родины, но и член Союза писателей России и поэт,— представила ведущая.

И тот не подвел:

— Товарищ Верховный главнокомандующий!.. Поэт-фронтовик того времени Сергей Орлов написал такие строки: «Я порохом пропахнувшие строки из-под обстрела вынес на руках». Очень радует, что эта правда присутствует и в произведениях современных писателей, таких как Герой России Максим Бахарев, Олег Рой, Алексей Преснаков, Алексей Шорохов и многие-многие другие. Это всего лишь часть имен того большого пласта талантливых, творческих людей, которые рождаются в это трудное, непростое для России время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стена героев и героинь

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Стена героев и героинь

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вот гвардии старший лейтенант говорил с такой сдержанной страстью, что можно было ставить его в пример остальным, если бы не тот же заученный наизусть, как стихи, текст:

— Мы готовы выполнять любые поставленные вами задачи не только на фронте, где происходит добыча желаемого посредством оружия, но и на фронте культурном! Исходя из этого, прошу вас рассмотреть возможность создания программы развития для участников и ветеранов специальной военной операции в сфере культуры и искусства!

Да, на культурном фронте без перемен.

— Обязательно об этом подумаем,— пообещал Верховный главнокомандующий.

Видимо, он понял, что имел в виду Сергей Лобанов. А я нет.

Возможно, подразумевалось строительство социального лифта в сфере культуры. Тогда да, тогда об этом так прямо и не скажешь. Приходится намекать.

Выступил еще один 17-летний лектор. Звали его Михаил Доманин.

— Лектора можно сравнить с донором,— рассказал он.— Но если донор спасает жизни физически, то лектор делает это на ментальном уровне: он спасает наш ум, как вы отметили, привносит знания в наши сердца, делает их частью нашей души! На мой взгляд, важно отметить тех людей, кто достигает огромных успехов в этом деле, но на общегосударственном уровне пока нет наград, что отражали бы такой труд.

И ведь всего 17 лет парню. А уже все. Лектор.

— Скажите, насколько возможно, чтобы появилось звание или награда для проводников настоящих знаний? Например, «заслуженный просветитель»,— вот Михаил Доманин говорил прямо.

17 лет, а без наград уже неуютно как-то.

— Хорошая идея,— соглашался президент.— Мне добавить нечего.

Мне есть, но не буду.

— Видите, вы совсем молодой человек, но вы уже считаете себя историком,— все-таки добавил потом Владимир Путин.— Я сейчас не хочу давать оценку вашим знаниям, вашим достижениям в этой очень важной науке. Но то, что вы считаете себя историком, это уже здорово!

Нет, иронии не было.

Координатор движения «Бессмертный полк» Виктория Самойлова живет в Испании. Там и координирует.

И следовало отдать ей должное:

— В Испании в прошлом году в одном из городов был отказ от проведения акции, и испанцы от своего имени быстренько организовали мотопробег, таким образом мы смогли пронести портреты наших героев, в том числе героев-испанцев, которые сражались в рядах Красной армии, и знамя Победы, естественно!

— Вы живете в Испании, да? — на всякий случай переспросил президент.

Ну да, ведь где же еще.

Виктория Самойлова подтвердила.

— В Испании,— кивнул президент.— Ситуация, которая создалась сейчас в европейских странах… Сейчас не будем вдаваться в детали, это потребует отдельной встречи, об этом много могу говорить. Хочу только сказать, как уже говорил применительно к Франции: повторяю, был там такой деятель, маршал Петен, но были и другие — такие, как генерал де Голль. И хотя маршал был героем Первой мировой войны, но в отношении ситуации, которая сложилась после поражения Франции, он повел себя по-другому: он фактически превратил часть Франции в сателлита фашистской Германии. Но были и такие, как не маршал, но генерал де Голль, который создал движение «Непокоренная Франция», который создавал все условия для борьбы...

Маршал Петен вызывает у Владимира Путина особые чувства.

— То же самое было и в Испании,— продолжал он.— Мы очень хорошо знаем период 30-х годов, когда испанский народ боролся против прихода к власти фашистской диктатуры. Мы очень хорошо знаем, с чего все началось, с известного сообщения по радио: «Над всей Испанией безоблачное небо». Начался нацистский переворот! Очень многие испанские патриоты тогда боролись, а Советский Союз помогал бороться с нацизмом в Испании.

Но это в прошлом, хоть и недалеком.

— У меня нисколько нет сомнений,— продолжал президент,— что у нас рано или поздно восстановятся отношения с Европой. Это безусловно. В том числе с опорой на таких людей, как вы, и таких людей, которые и родились, и выросли в Испании, а некоторые испанцы родились и выросли в Советском Союзе, это дети как раз тех семей, которые в годы гражданской войны перебрались в Советский Союз. Там у нас есть на кого опереться!

Возможно, даже целая сеть таких людей.

Президент потом, между прочим, возвращался к Виктории Самойловой, вспоминая немецких антифашистов:

— Сегодня, когда мы видим на Украине танки с крестами немецкого производства, конечно, здесь возникают некоторые ассоциации. Никуда от этого, к сожалению, не уйти... Конечно, то, что вы сказали, правда — проигравшие нации пытаются нам что-то навязать и извратить... А мы, безусловно, нация победителей, нация в широком смысле этого слова. Когда я говорю «нация», я имею в виду все народы, все этносы бывшего Советского Союза — и России, конечно.

Одна из участниц марафона, волонтер Ангелина Ужиковская, была из Курской области. Она предложила создать мемориал в честь волонтеров.

— Прежде всего хочу поблагодарить вас и всех, кто с вами вместе работал и работает до сих пор в это непростое время,— заявил президент.— Оно и не закончилось — да, вышибли из Курской области противника, но там еще по щелям по каким-то, они в подвалах каких-то еще сидят. Мы слышим, что говорят там: просят эвакуации... Я сейчас не буду вдаваться в детали. Эвакуироваться невозможно, потому что там разрозненные группы по два-три человека, повторяю, где-то в перелесках сидят, в норах каких-то — в полной изоляции.

Во взгляде, в словах теперь были сталь (ну по крайней мере жесть) и презрение.

— Кстати говоря, им сдаться предлагают,— произнес Верховный главнокомандующий.— Некоторых взяли в плен и направили назад, туда, где сидят их сослуживцы, с предложением сложить оружие... Не единичный случай, вот буквально несколько дней назад!

О результатах пока, видимо, неизвестно.

И про мемориал:

— Вы предложили мемориал создать? Так и сделаем.

Молодой, как было сказано, поэт Никита Гоголев (я бы сказал, очень молодой, то есть 13-летний) нашел немало общего между собой и Владимиром Путиным:

— Всех людей что-то объединяет! Например, я тоже занимаюсь дзюдо и родился в октябре, как вы. Сейчас все мы, как когда-то наши предки, объединились для общей защиты Родины, каждый на своем месте. Я пишу стихи и считаю, что творчество должно нам помогать помнить о том, что важно! — чеканил он.— Разрешите прочесть отрывок из моего стихотворения, написанного к 80-летию Великой Победы!..

Как было не разрешить.

И Никита Гоголев прочел:

«Я слышу фанфары Победы, как слышал мой прадед когда-то.

По площади Красной с оркестром идут молодые ребята.

Идут, как тогда, в 45-м, солдаты Победы нашей!

И прадеды ими гордятся, и враг никакой не страшен!

В строю молодые герои, Россия у них за плечами.

И нет никаких сомнений — победа будет за нами.

И враг будет вновь повержен, а мирное небо над нами,

Как символ Великой Победы, салюты раскрасят цветами!»

Вот и поговорили.

Но оказалось, что нет. Через несколько минут, уже в формате частного разговора перед фотографированием, Владимиру Путину представили еще один проект.

— Я хотела бы поблагодарить вас от всего Сталинграда, что переименовали наш город! — воскликнула участница встречи, жительница Волгограда.

— Переименовали аэропорт!.. — весело, хором уточняли ее коллеги.

— А вы считаете, что и город надо бы переименовать? — заинтересовался Владимир Путин.

— Да! — твердо отвечала девушка.— Потому что это связано с глубокой историей!

Не с такой уж и глубокой.

Если уж с глубокой, то тогда в Царицын.

— И от всего населения!.. Мы бы были очень рады! Спасибо вам большое! — заранее поблагодарила она президента.

Раньше такое называлось «по просьбам трудящихся». Энергия выступать «от имени всего населения» никогда не иссякнет у людей, нет.

— Во многих европейских странах никто не переименовывал ни площади, ни проспекты,— рассуждал теперь Владимир Путин.— Несмотря на наши сложные отношения с этими странами, до сих пор существуют и улицы, и площади с этим названием — Сталинград.

Да, потому что для жителей этих стран с именем Сталин ничего другого, кроме символа стойкости советских солдат при обороне города, и не связано.

А для миллионов граждан нашей страны связано.

И миллионы безвинных людей по воле Сталина погибали не за Родину, а как враги народа, которыми они, конечно, не были. А выжившие были с этим народом и были именно этим народом, сражавшимся в том числе и в Сталинграде.

— Это жители должны решать... Надо у жителей спросить...— два раза повторил Владимир Путин.

— Но общее мнение!.. — настаивала девушка, а с ней и ее подруга.— Вот мы проводили... У нас же 10 апреля было 100 лет переименования Царицына в Сталинград... И мы собирали молодежь... И общее мнение (оно, как всегда, общее. Настолько же общее, видимо, как и представление девушек о том, что происходило тогда.— А. К.), что Сталинград изначально — это город молодежи!.. Это локомотив индустриализации на юге!.. Это город, который действительно моментально рос за счет развития промышленности и развития молодежи!..

Все аргументы тут шли в ход, все подряд, даже неудобно. Девушки очень хотели переименовать Волгоград в Сталинград прямо сейчас.

— Я, например, как средний житель Волгограда (похоже, очень средний.— А. К.), просила бы вот эту молодежную столицу вернуть! — настаивала девушка.

Ведь ее украли, видимо, много лет назад, назвав город Волгоградом. И молодежь требовала.

— В 1961 году молодежь не считала это именем Сталина! Она считала это именем победы! И об этом есть документы соответствующие!

— Я понимаю. Логика в этом точно совершенно есть,— соглашался президент.

А зря. Логики в том, что говорили девушки, не было никакой. Их логика состояла в том, что Сталинград был ведь молодежной столицей и если сейчас в Волгограде тоже живет молодежь, то надо вернуть городу название Сталинград.

— Если деидеологизировать... насколько это возможно... название... то это связано с победой,— добавил Владимир Путин.

Но деидеологизировать нельзя. Просто не получится.

— Надо все-таки выяснить к этому отношение большинства жителей города...— Президент уже и сам не знал, похоже, куда деваться от этих двух активных горожанок.

Да что же с ними такое?

Андрей Колесников