В Екатеринбурге провели митинг в честь Первомая

В центре Екатеринбурга на «Екатеринбург-Арене» прошел митинг в честь 1 мая. Участие в нем принял врио главы Свердловской области Денис Паслер, председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, первый вице-спикер регионального заксобрания Аркадий Чернецкий и другие.

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«Вместе с тысячами свердловчан встретил Первомай на митинге в Екатеринбурге. Это праздник нашего трудового региона и наших граждан, ежедневно работающих ради процветания родного края»,— поздравил уральцев Денис Паслер.

В своем поздравлении он отметил труд тех, кто работает на фабриках и заводах, совершает научные открытия, строит города, заботится о здоровье людей и занимается воспитанием детей, защищает границы государства.