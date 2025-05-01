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В Екатеринбурге провели митинг в честь Первомая

В центре Екатеринбурга на «Екатеринбург-Арене» прошел митинг в честь 1 мая. Участие в нем принял врио главы Свердловской области Денис Паслер, председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, первый вице-спикер регионального заксобрания Аркадий Чернецкий и другие.

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Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

Аркадий Чернецкий и Денис Паслер

Аркадий Чернецкий и Денис Паслер

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

Татьяна Мерзлякова

Татьяна Мерзлякова

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

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Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

Аркадий Чернецкий и Денис Паслер

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

Татьяна Мерзлякова

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

«Вместе с тысячами свердловчан встретил Первомай на митинге в Екатеринбурге. Это праздник нашего трудового региона и наших граждан, ежедневно работающих ради процветания родного края»,— поздравил уральцев Денис Паслер.

В своем поздравлении он отметил труд тех, кто работает на фабриках и заводах, совершает научные открытия, строит города, заботится о здоровье людей и занимается воспитанием детей, защищает границы государства.

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