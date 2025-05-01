Уроженца Центральной Азии лишили гражданства России за конфликт в Липецке

МВД России по инициативе ФСБ лишило жителя Липецкой области гражданства России. Мужчина является выходцем одной из республик Центрально-Азиатского региона. Причиной для лишения гражданства стал конфликт на межнациональной почве в Липецке, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Согласно пресс-релизу ЦОС (есть у «Ъ»), в марте 2024 года иностранец приобрел российское гражданство как имеющий ребенка, являющегося гражданином РФ. По версии ФСБ, мужчина был в числе инициаторов конфликта на межнациональной почве с жителями Липецка в сентябре прошлого года. В результате словесной перепалки он якобы начал «высказывать превосходство ислама над другими религиями», а также непублично оскорблял россиян и угрожал им ножом.

Участника конфликта задержали и привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах). Его арестовали на семь суток. После лишения гражданства мужчину депортировали на родину, ему закрыт въезд в Россию сроком на 50 лет.

ФСБ опубликовала видео, снятое, предположительно, участницей конфликта. На кадрах видна группа из трех мужчин, которых девушка просит разойтись. Она спрашивает их: «Вы сюда приехали работать или ругаться?». Один из мужчин начинает оскорблять ее. После задержания сотрудниками ФСБ и лишения гражданства РФ он принес извинения на камеру.