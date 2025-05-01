В Самарской области суд рассмотрит дело о ДТП со школьным автобусом

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении автомобилиста, из-за которого, по версии следствия, произошла авария со школьным автобусом в Самарской области. Водителю иномарки инкриминируется преступление по ч. 1 ст. 264.1. УК РФ (управление транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На этапе предварительного расследования установлено, что 4 апреля 2025 года местный житель ехал на автомобиле Mitsubishi Outlander на 25 км автодороги Сергиевск – Чекалино – Большая Чесноковка, не выбрал безопасный боковой интервал и врезался в рейсовый автобус ПАЗ-32053, который перевозил детей. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

После ДТП водитель иномарки скрылся с места аварии. Однако его задержала полиция, которая установила, что автомобилист был пьян. Также выяснилось, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Сергиевский районный суд.

Георгий Портнов