Администрация главы Башкирии приобретет цветы и траурные венки за 20 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» (подчиняется Управлению делами главы Башкирии) заключило контракт на поставку цветов, траурных венков и композиций с предпринимательницей Марией Малюк. Контракт финансируется из республиканского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Договор подписан по начальной цене 20 млн руб. Предпринимательница стала единственной участницей аукциона, следует из материалов портала госзакупок.

Госпоже Малюк предстоит до конца этого года поставлять заказчику композиции из искусственных и живых цветов. Товар нужно будет привозить по заявкам заказчика в любой из районов Башкирии в любой из назначенных им дней. На доставку товара по адресам в Уфе и Уфимском районе отводится один час, в случае, если населенный пункт удален от Уфы на расстояние более 250 км, время доставки увеличивается до трех — семи часов (при удаленности до 550 км).

В техническом задании указаны 12 видов композиций: пять траурных стоимостью от 2,7 тыс. до 25 тыс. руб., а также три поздравительных стоимостью от 3 тыс. до 10 тыс. руб.

Полная тезка госпожи Малюк зарегистрирована в Уфе как предпринимательница с основным видом деятельности — аренда и управление недвижимостью. Ранее ей принадлежало ООО «Мастерская свадьба», торговавшее одеждой в розницу.

Наталья Балыкова