Андрей Малахов записал аудиогид для выставки на самарской Третьяковке

Известный телеведущий Андрей Малахов помог записать аудиогид для экспозиции в филиале Государственной Третьяковской галереи на самарской Фабрике-кухне. Об этом сообщил он сам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Я тоже был приглашен, чтобы лично провести экскурсию по залам и представить вам выставку Коллекционер Иван Морозов. От Ван Гога до авангарда. К сожалению, съемки не позволили мне это сделать. Но надеюсь, что мой аудиогид поможет вам насладиться шедеврами мирового искусства. Берегите себя и своих близких. Любите искусство и посещайте Третьяковскую галерею», сказал Андрей Малахов в видеообращении.

Также телеведущий поздравил всех сотрудников филиала с наградой Art Newspaper.

Георгий Портнов