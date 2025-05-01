В Куртатинском ущелье Северной Осетии открылась этнодеревня

В Куртатинском ущелье Северной Осетии закончено строительство новой этнодеревни. Туристический комплекс расположен в горах среди видовых площадок, сообщает ГТРК «Алания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГТРК «Алания» Фото: ГТРК «Алания»

Посетители могут оценить национальную культуру и познакомиться с обычаями осетинского народа. На территории комплекса функционирует сыроварня, где гости получат возможность самостоятельно изготовить различные виды сыра из экологически чистого молока.

В программе пребывания также предусмотрены мастер-классы по выпечке традиционных осетинских пирогов. Во время технического открытия объекта организаторы провели демонстрационные занятия по народным промыслам — войлоковалянию, кузнечному и гончарному делу.

Дополнительной достопримечательностью этнодеревни стал контактный зоопарк, где можно посмотреть на редких животных.

Николай Аксенов