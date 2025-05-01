На Ставрополье под колесами «Лады» погибла 67-летняя пенсионерка
В селе Новоселицком Ставропольского края автомобиль «Лада Приора» сбил женщину, переходившая дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшая 67-летняя пенсионерка была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм, сообщает Госавтоинспекция региона.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
ДТП произошло на улице Новоселицкой. На верхней одежде погибшей отсутствовали световозвращающие элементы.
«За рулем находился 32-летний местный житель с 9-летним стажем вождения. Проведенное освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови водителя. Ранее он однажды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения»,— следует из сообщения.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.