На Ставрополье под колесами «Лады» погибла 67-летняя пенсионерка

В селе Новоселицком Ставропольского края автомобиль «Лада Приора» сбил женщину, переходившая дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшая 67-летняя пенсионерка была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм, сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

ДТП произошло на улице Новоселицкой. На верхней одежде погибшей отсутствовали световозвращающие элементы.

«За рулем находился 32-летний местный житель с 9-летним стажем вождения. Проведенное освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови водителя. Ранее он однажды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения»,— следует из сообщения.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.

Николай Аксенов