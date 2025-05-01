Более тысячи туристов со всей России прибыли на слет «Маевка»

Ставропольский край принял более тысячи участников Всероссийского туристического слета «Маевка» из 83 регионов России в лагере «Машук». Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Владимиров / t.me Фото: Владимир Владимиров / t.me

«Это мероприятие не только про походы и песни у костра. Оно про дружбу, про любовь к своей земле, про уважение к истории и тем, кто ее создавал и защищал»,— отметил глава Ставрополья.

С 29 апреля по 3 мая в Пятигорске проходит III Всероссийский туристский слет «Маевка». Мероприятие проводится уже третий год. Походные мероприятия слета в 2025 году будут посвящены Году защитника Отечества, объявленному президентом РФ. Центральным событием станет массовое восхождение на пять вершин Кавказских Минеральных Вод, приуроченное к 80-летию Великой Победы.

Тат Гаспарян