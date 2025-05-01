В Волгограде 4 мая частично перекроют дороги на время легкоатлетической эстафеты

В Волгограде на 4 мая запланирована легкоатлетическая эстафета, посвященная юбилею победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Эстафета начнется в 10:00 на Нулевой продольной магистрали напротив мемориального комплекса «Бронекатер БК-31». К забегу присоединятся более 1,2 тыс. человек. Им предстоит преодолеть дистанцию в 5 км по нижней террасе Центральной набережной.

Участниками эстафеты станут около 60 команд (в каждой 20 спортсменов) от общеобразовательных школ, ссузов и вузов Волгограда. По случаю забега с 07:00 до 13:00 4 мая пешеходный режим будет действовать на участке Нулевой продольной магистрали от ул. Комсомольской до ул. Маршала Крылова, а также на участках ул. 7-й Гвардейской от ул. Советской до Набережной им. 62-й Армии и ул. Землянского от проспекта им. В.И. Ленина до Нулевой продольной магистрали.

Павел Фролов