Большинство компаний в Приволжском федеральном округе (ПФО) не практикуют коллективные мероприятия в честь майских праздников — 76% опрошенных не отмечают эти дни вместе с коллегами. Такие данные приводит пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 76% опрошенных компаний в ПФО не отмечают майские праздники совместно

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ 76% опрошенных компаний в ПФО не отмечают майские праздники совместно

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

13% респондентов отметили, что их коллективы организуют выезды на природу и пикники, а 4% принимают участие в субботниках. Еще 2% проводят спортивные соревнования, и 1% вовлечен в благотворительные акции.

При этом 56% опрошенных, у которых на работе есть подобные традиции, готовы в них участвовать, что свидетельствует о желании людей проводить время с коллегами в неформальной обстановке. Особенно это актуально среди ИТ-специалистов.

Что касается планов на сами праздники, 30% жителей ПФО намерены просто отдыхать — проводить время с близкими или путешествовать. 18% планируют подрабатывать, а 17% останутся занятыми на основной работе.

Еще 20% займутся садово-огородными работами, 11% посвятит время хобби, на которое не хватает времени в будни, а 11% займутся учебой. Ремонт (7%) и другие занятия также вошли в планы, но их доля оказалась меньше.

Лишь 9% опрошенных хотят продлить майские каникулы за счет отпуска или отгулов: 2% отдыхают 28–30 апреля, 4% взяли выходные на 5–7 мая, а 3% добавили оба этих периода.

Чаще всего длинный отдых в мае планируют представители высшего и среднего менеджмента (21%). Подавляющее большинство — 92% — не собираются увеличивать свои выходные, так как стандартных праздничных дней им вполне достаточно для отдыха.

Артём Дергунов