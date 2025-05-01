30 апреля на дорогах Казани в пяти ДТП пострадали пять человек

За минувшие сутки на дорогах Казани было зарегистрировано пять ДТП, в которых были ранены пять человек. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Среди происшествий: столкновение автомобилей из-за несоблюдения дистанции, два наезда на пешеходов на нерегулируемых переходах. В другом случае был совершен наезд на пешехода при проезде на запрещающий сигнал светофора. Еще в одном инциденте пассажир упал при начале движения транспортного средства.

Всего за сутки поступило 180 сообщений о ДТП. В центрах оформления аварий зарегистрировано 72 происшествия, еще 35 аварий с материальным ущербом были оформлены на месте сотрудниками ГИБДД.

Кроме того, за сутки задержано пять водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также семь человек без водительских прав.

В отделения полиции было доставлено семь человек по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов