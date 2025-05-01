Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Саратовской области отремонтируют пищеблок Лысогорской районной больницы

В ГУЗ СО «Лысогорская районная больница» Саратовской области отремонтируют пищеблок. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Введенное в строй в 1978 году здание пищеблока ни разу не подвергалось капремонту. Там проводились лишь поддерживающие мероприятия.

В рамках запланированных работ специалистам предстоит заменить все коммуникации, кровлю, деревянные окна и двери. Также они отремонтируют внутренние помещения, систему вентиляции и фасад. В здании появится новое оборудование.

Павел Фролов

Новости компаний Все