В Саратовской области отремонтируют пищеблок Лысогорской районной больницы

В ГУЗ СО «Лысогорская районная больница» Саратовской области отремонтируют пищеблок. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Введенное в строй в 1978 году здание пищеблока ни разу не подвергалось капремонту. Там проводились лишь поддерживающие мероприятия.

В рамках запланированных работ специалистам предстоит заменить все коммуникации, кровлю, деревянные окна и двери. Также они отремонтируют внутренние помещения, систему вентиляции и фасад. В здании появится новое оборудование.

Павел Фролов