Кексы поднялись в цене

В Краснодарском крае стоимость кондитерских изделий за год выросла на 10%. Участники рынка объясняют это подорожанием ингредиентов, включая масло, сахар и молоко. Дороже всего обходится шоколад. Они также прогнозируют, что в 2025 году стоимость сладостей может увеличиться еще примерно в два раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

В Краснодарском крае средний чек за кондитерские изделия в марте 2025 года составил 359 руб., что на 10% выше, чем в марте прошлого года. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Больше всего подорожали товары с какао-бобами в составе. Так, средняя стоимость шоколадной плитки составила 396 руб. — это на 14% больше, чем в 2024 году. Коробка шоколадных конфет в среднем стоит около 715 руб. (+11%).

О подорожании продукции в пределах 10% также заявили владельцы краснодарских кондитерских.

Как рассказала «Ъ-Кубань» креативный директор компании Primus Inter Pares, основатель кондитерской студии и онлайн-школы Виктория Бредис, на рост цен на кондитерские изделия повлияли подорожавшие продукты, ЖКУ, аренда помещений и техники, а также выплата зарплаты сотрудникам.

По словам краснодарского кондитера Анны Кужелевой, стоимость продуктов для изготовления кондитерских изделий сильно выросла еще в 2024 году. Например, в начале прошлого года шоколад марки Tomer Fabrica можно было приобрести за 800 руб. за 1 кг. К июлю цена выросла до 1,4 тыс. руб., а в 2025 году поднялась до 1,6 тыс. руб. и продолжает расти.

По данным департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края, в начале января 2025 года пастеризованное молоко 2,5% жирности в регионе стоило 72,4 руб. за 1 л, к 1 апреля цена увеличилась на 3,7%. Еще в ноябре 2024 года молоко стоило около 81 руб. за 1 л. Сливочное масло подорожало к четвертому месяцу года на 8,4%, средняя стоимость 1 кг в регионе составила 810 руб. Как следует из отчетов Краснодарстата, в середине октября 2024 года 1 кг сливочного масла стоил 978 руб., к концу года его цена увеличилась до 1028 руб. Приобрести десяток куриных яиц первой категории можно в среднем за 115 руб., они подешевели на 3,2% по сравнению с январем этого года. Кроме того, небольшое снижение стоимости также отмечается и на сахар: стоимость 1 кг товара стала меньше на 1,1%.

Наиболее востребованными кондитерскими товарами в Краснодарском крае, по словам госпожи Бредис, остаются шоколад, печенье и различные виды тортов. Наблюдается рост интереса к продуктам с низким содержанием сахара, органическим и безглютеновым изделиям.

Кондитер Татьяна Баширова говорит, что популярностью пользуются бенто-торты и большие ярусные торты со сложным индивидуальным декором. Стоимость такого изделия начинается от 1,6 тыс. руб. По словам специалиста, все зависит от декора и веса, цена может достигать 7 тыс. руб. за 2 кг.

Анна Кужелева отмечает, что с начала 2025 года спрос именно на торты от 2 кг стал меньше по сравнению с прошлым годом. А интерес покупателей к штучным и небольшим десертам, наоборот, растет.

По словам участников рынка, рост стоимости на все кондитерские изделия в Краснодарском крае продолжится, продукция может подорожать почти вдвое. В первую очередь это связано с постоянным ростом цен на товары, необходимые для изготовления десертов. Кроме того, как отмечает Анна Кужелева, дорожает и упаковка кондитерских изделий. В прошлом году стандартная коробка для торта стоила около 150 руб., сейчас ее цена достигает 220 руб. Стоимость также увеличивается на кондитерские мешки, перчатки и другие расходные материалы.

Специалисты отмечают, что удорожание расходных материалов и продуктов является одним из главных факторов, почему кондитерские закрываются. Как отмечает Виктория Бредис, многие кондитеры и организации прекращают свою деятельность в первый год работы.

Алина Зорина