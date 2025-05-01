Двух волгоградцев заключили под стражу за нападение на мужчину на остановке

Следственный отдел по Краснооктябрьскому району Волгограда возбудил в отношении двух местных жителей уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Согласно релизу, 25 апреля текущего года между фигурантами и мужчиной произошел словесный конфликт на остановке общественного транспорта «Юность» в Волгограде. Подозреваемые избили потерпевшего руками и ногами, а затем скрылись.

В скором времени специалисты установили личности подозреваемых. Среди них несовершеннолетний. Сейчас с ними проводятся следственные действия. Суд принял решение заключить их под стражу.

Павел Фролов