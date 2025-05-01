Из-за рекордного снегопада Камская ГЭС откроет все затворы для сброса воды

Сегодня Камская ГЭС впервые за два года планирует открыть для сброса воды все 23 затвора плотины. Одной из причин стал рекордный снегопад, прошедший 28 апреля 2025 года, сообщает станция. Напомним, тогда только в Перми выпало 88% месячной нормы осадков, установился, а затем растаял снежный покров толщиной в 33 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас приток в Камское водохранилище составляет 9150 куб. м/с, что уже выше максимумов двух последних лет. По данным сайта «Опасные погодные явления Пермского края», в период 1-7 мая в Прикамье будет наблюдаться большой избыток осадков. Приток воды в Камское водохранилище в этот период достигнет максимума нынешней весны и должен превысить средний многолетний максимум - 10000 куб. м/с.

Сейчас КамГЭС сбрасывает порядка 4 тыс. куб. м\с, со 2-го мая сбросы вырастут до 6 тыс., что повысит уровень Камы в нижнем бьефе на 1, 5 метра.