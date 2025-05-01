В Астраханской области по нацпроекту отремонтируют детсад «Тополек» за 58 млн

Специалисты приступили к капремонту детского сада «Тополек», расположенного в селе Началово Приволжского района Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Дошкольное учреждение рассчитано на 280 мест. Работы по его капремонту проводятся в рамках нацпроекта «Семья» и народной программы партии «Единая Россия». На эти цели из федерального бюджета выделено свыше 58 млн руб.

В ходе капремонта рабочим предстоит обновить внутреннюю и внешнюю части здания, там установят новую мебель и современное оборудование. Уже завершены демонтажные работы и установка окон. Скоро специалисты займутся стяжкой полов и модернизацией инженерных сетей.

Павел Фролов