Отсутствие транспортного обслуживания под Волгоградом заинтересовало прокуратуру

Прокуратура внесла представление в адрес главы Дубовского района Волгоградской области об устранении нарушений законодательства об организации пассажирских перевозок. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратуре области стало известно об отсутствии транспортного обслуживания между селом Усть-Погожье, селом Горная Пролейка и Дубовкой. После этого она приступила к проверке.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство указало на ненадлежащую организацию транспортного обслуживания населения в границах Дубовского района, его глава получил представление. Прокуратура проконтролирует устранение выявленных нарушений.

Павел Фролов