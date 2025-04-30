Mantera Resort & Congress 5*: ваш идеальный отпуск в Сочи

Пространство для искушенных

Фото: пресс-служба Mantera Resort & Congress

Черноморская жемчужина России — Сочи — давно перестал быть просто курортом для летнего отдыха. Это город, где удивительным образом переплетаются субтропическая природа, культура и современная инфраструктура. На этом фоне особенно выделяется Mantera Resort Congress 5* — отель, который воплощает в себе все лучшее, что может предложить сочинское побережье искушенному путешественнику.

Собственный пляж

Главным преимуществом отеля является собственный пляж с бесплатным трансфером, работающим до позднего вечера. Пляжная территория оснащена шезлонгами и зонтиками, а также предлагает гостям анимацию. Это идеальное место для пляжного отдыха без лишнего шума и суеты.

Между морем и горами

Сочи славится своим уникальным географическим положением. Это единственное место в России, где буквально в нескольких десятках километров от субтропического побережья возвышаются горные вершины. Отель Mantera Resort Congress 5* расположен таким образом, что гости могут насладиться этим контрастом в полной мере. В распоряжении гостей 508 элегантных номеров с панорамными видами на море или горы. Для семейного размещения предусмотрены соединенные коннект-номера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба Mantera Resort & Congress Фото: пресс-служба Mantera Resort & Congress Фото: пресс-служба Mantera Resort & Congress Фото: пресс-служба Mantera Resort & Congress Фото: пресс-служба Mantera Resort & Congress Фото: пресс-служба Mantera Resort & Congress Следующая фотография 1 / 6 Фото: пресс-служба Mantera Resort & Congress Фото: пресс-служба Mantera Resort & Congress Фото: пресс-служба Mantera Resort & Congress Фото: пресс-служба Mantera Resort & Congress Фото: пресс-служба Mantera Resort & Congress Фото: пресс-служба Mantera Resort & Congress

Гастрономические изыски

Кулинарная концепция Mantera Resort Congress 5* заслуживает отдельного внимания.

Изысканные завтраки, которые включены в стоимость проживания, запомнятся надолго. Представлен широкий выбор свежих фруктов, выпечки, горячих блюд и местных деликатесов, в том числе деликатесы Адлерского форелевого хозяйства. А для маленьких гостей предусмотрена специальная зона.

Одной из особенностей Mantera Resort Congress 5* является его развитая инфраструктура.

Курорт располагает зоной для активного отдыха: теннисные корты, прокат велосипедов, велодорожка поблизости. Программы анимации разработаны отдельно для детей, подростков и взрослых.

Отель находится в шаговой доступности от главных олимпийских объектов и знаменитых поющих фонтанов, в 15 минутах езды от аэропорта и железнодорожного вокзала. До горнолыжных курортов Красной Поляны — 40 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба Mantera Resort & Congress Фото: пресс-служба Mantera Resort & Congress Фото: пресс-служба Mantera Resort & Congress Фото: пресс-служба Mantera Resort & Congress Следующая фотография 1 / 4 Фото: пресс-служба Mantera Resort & Congress Фото: пресс-служба Mantera Resort & Congress Фото: пресс-служба Mantera Resort & Congress Фото: пресс-служба Mantera Resort & Congress

Зона релакса

Спа-комплекс отеля представляет собой настоящий храм релаксаци. SPA-центр Mantera Resort Congress 5* предлагает широкий спектр услуг для восстановления сил: уходовые процедуры для лица и тела, а также термальная зона, где вы сможете насладиться расслабляющей атмосферой. Это идеальное место, чтобы побаловать себя и забыть о повседневной суете.

Специальные предложения и акции

С февраля по сентябрь 2025 года действует акция с кешбэком 10% при бронировании от двух ночей через официальный сайт отеля www.manteracongress.ru. Проживание — от 2 ночей.

Также представители отеля сообщают о специальном тарифе MANTERA Mystery Room: «Каждый четверг у гостей есть уникальная возможность забронировать номер по специальной цене, не зная, какой именно номер их ждет».

Следите за обновлениями на сайте отеля, чтобы не пропустить выгодные предложения!

Фото: пресс-служба Mantera Resort & Congress

Отдых в Mantera Resort & Congress — это возможность создать воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь. Вы сможете провести время с близкими, наслаждаясь общими моментами радости и веселья. Будь то романтический ужин на берегу моря, семейные игры на пляже или вечерние прогулки по набережной, каждый миг будет наполнен счастьем и гармонией.

ООО «ОтельСтрой», РФ, 354340, Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт Сириус, ул. Голубая, дом 1,а, ОГРН: 1107746372568

https://manteracongress.ru/