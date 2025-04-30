Mantera Resort & Congress 5*: ваш идеальный отпуск в Сочи
Пространство для искушенных
Черноморская жемчужина России — Сочи — давно перестал быть просто курортом для летнего отдыха. Это город, где удивительным образом переплетаются субтропическая природа, культура и современная инфраструктура. На этом фоне особенно выделяется Mantera Resort Congress 5* — отель, который воплощает в себе все лучшее, что может предложить сочинское побережье искушенному путешественнику.
Собственный пляж
Главным преимуществом отеля является собственный пляж с бесплатным трансфером, работающим до позднего вечера. Пляжная территория оснащена шезлонгами и зонтиками, а также предлагает гостям анимацию. Это идеальное место для пляжного отдыха без лишнего шума и суеты.
Между морем и горами
Сочи славится своим уникальным географическим положением. Это единственное место в России, где буквально в нескольких десятках километров от субтропического побережья возвышаются горные вершины. Отель Mantera Resort Congress 5* расположен таким образом, что гости могут насладиться этим контрастом в полной мере. В распоряжении гостей 508 элегантных номеров с панорамными видами на море или горы. Для семейного размещения предусмотрены соединенные коннект-номера.
Гастрономические изыски
Кулинарная концепция Mantera Resort Congress 5* заслуживает отдельного внимания.
Изысканные завтраки, которые включены в стоимость проживания, запомнятся надолго. Представлен широкий выбор свежих фруктов, выпечки, горячих блюд и местных деликатесов, в том числе деликатесы Адлерского форелевого хозяйства. А для маленьких гостей предусмотрена специальная зона.
Одной из особенностей Mantera Resort Congress 5* является его развитая инфраструктура.
Курорт располагает зоной для активного отдыха: теннисные корты, прокат велосипедов, велодорожка поблизости. Программы анимации разработаны отдельно для детей, подростков и взрослых.
Отель находится в шаговой доступности от главных олимпийских объектов и знаменитых поющих фонтанов, в 15 минутах езды от аэропорта и железнодорожного вокзала. До горнолыжных курортов Красной Поляны — 40 минут.
Зона релакса
Спа-комплекс отеля представляет собой настоящий храм релаксаци. SPA-центр Mantera Resort Congress 5* предлагает широкий спектр услуг для восстановления сил: уходовые процедуры для лица и тела, а также термальная зона, где вы сможете насладиться расслабляющей атмосферой. Это идеальное место, чтобы побаловать себя и забыть о повседневной суете.
Специальные предложения и акции
С февраля по сентябрь 2025 года действует акция с кешбэком 10% при бронировании от двух ночей через официальный сайт отеля www.manteracongress.ru. Проживание — от 2 ночей.
Также представители отеля сообщают о специальном тарифе MANTERA Mystery Room: «Каждый четверг у гостей есть уникальная возможность забронировать номер по специальной цене, не зная, какой именно номер их ждет».
Следите за обновлениями на сайте отеля, чтобы не пропустить выгодные предложения!
Отдых в Mantera Resort & Congress — это возможность создать воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь. Вы сможете провести время с близкими, наслаждаясь общими моментами радости и веселья. Будь то романтический ужин на берегу моря, семейные игры на пляже или вечерние прогулки по набережной, каждый миг будет наполнен счастьем и гармонией.
ООО «ОтельСтрой», РФ, 354340, Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт Сириус, ул. Голубая, дом 1,а, ОГРН: 1107746372568
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