В Курской области продолжается работа над мастер-планом облцентра, о старте которой власти заявили в начале апреля. Недавняя стратегическая сессия, проведенная руководством Курской области, вновь оживила дискуссию о будущем областного центра. Речь идет о комплексном переосмыслении городской среды с учетом масштабных инициатив, таких как создание национального парка, интеграция разрозненных микрорайонов, развитие пешеходной инфраструктуры и перераспределение неиспользуемых сельхозземель. Как новой стратегии избежать ошибок прошлого, рассказал политолог Александр Немцев.

Фото: из архива Александра Немцева

— Нынешние планы нельзя рассматривать в отрыве от недавней истории. В 2018–2019 годах правительство экс-губернатора Романа Старовойта при поддержке малайзийских консультантов PEMANDU уже пыталось провести системные преобразования. Тогда тоже говорили о грандиозных переменах: модернизации дорожной сети, создании новых парковых зон, привлечении инвестиций. Однако, как показало время, большинство этих инициатив либо остались на бумаге, либо были реализованы формально, без должного эффекта.

В текущей повестке прослеживается попытка исправить прежние ошибки. Команда Александра Хинштейна делает ставку не только на «низковисящие плоды» (по терминологии PEMANDU), но и на прямые запросы жителей. Александр Хинштейн, по сути, открыл «ящик Пандоры», публично подняв проблему детских площадок. Теперь в фокусе — ремонт скверов, обновление дворов, создание досуговых пространств. Эти меры призваны не просто улучшить городскую среду, но и восстановить доверие к власти через конкретные, видимые изменения.

Курская область сталкивается с серьезными демографическими вызовами: отток молодежи, старение населения, недостаточная привлекательность для мигрантов. Чтобы переломить эту тенденцию, нужен комплексный подход к развитию инфраструктуры. Крупные проекты, такие как национальный парк, безусловно, важны для имиджа города, но без развития локальных объектов они рискуют остаться «островами благополучия» в море запустения.

Успех новой стратегии будет зависеть от того, сможет ли правительство синхронизировать глобальные инициативы с точечными, но крайне важными изменениями. Национальный парк, пешеходные маршруты, ревитализация микрорайонов — все это должно быть частью единой системы, в которой также есть место ремонту детских площадок, благоустройству дворов и созданию доступной среды для маломобильных граждан.

Если власти Курской области сумеют найти этот баланс, у города есть шанс стать примером гармоничного развития. Если же амбициозные планы вновь останутся лишь на бумаге, регион рискует повторить сценарий 2018–2019 годов, когда красивые презентации так и не превратились в реальные улучшения.