В Ростове торжественно открыли фонтан на Театральной площади после реконструкции

В Ростове на Театральной площади торжественно запустили фонтан «Атланты» после реконструкции.

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Композицию установили в 1936 году после завершения строительства театра имени М. Горького. Скульптором выступил Евгений Вучетич, выпускник Ростовского художественного училища. За свою историю фонтан реставрировали три раза. Первая из них была проведена в 1950-е годы, когда фонтан был разрушен во время Великой Отечественной войны и восстановлен в полном объеме. Вторая реконструкция состоялась в 1999 году в преддверии 250-летия Ростова, в результате которой фонтану был возвращен его первоначальный облик. Последняя реставрация началась в 2024 году и завершилась в марте 2025 года.

Константин Соловьев