Путин поддержал идею ввести звание заслуженного просветителя

Президент Владимир Путин назвал хорошей идею ввести в России звание «Заслуженный просветитель». Такое предложение озвучил один из участников конкурса «Знание. Лектор».

«Хорошая идея, мне добавить нечего. У нас много заслуженных деятелей такой сферы. Это очень важная сфера деятельности»,— сказал Владимир Путин на марафоне «Знание. Первые» (цитата по ТАСС).

Идею ввести новое звание президенту предложил 17-летний Михаил Доманин. Владимир Путин отметил, что тот, представляясь, назвал себя историком. «То, что вы считаете себя историком, это уже здорово. Это уже победа вашего наставника»,— добавил глава государства.