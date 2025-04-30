Мотобатальон свердловской полиции получил новую партию мотоциклов
Свердловская полиция получила шесть новых мотоциклов для мотобатальона. Торжественная церемония передачи техники состоялась на территории резиденции губернатора Свердловской области. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.
В мероприятии приняли участие руководство ГУ МВД области, управления ГИБДД и министерства общественной безопасности. Новые мотоциклы, специально переоборудованные для несения службы, имеют мощные форсированные двигатели.
«Байки с символикой МВД могут быть задействованы в обеспечении безопасности на массовых и спортивных мероприятиях, в том числе при сопровождении кортежей представительных иностранных делегаций в период проведения Международной промышленной выставки "Иннопром"»,— отметил полковник Горелых.
По словам Валерия Горелых, приобретение новых мотоциклов позволит повысить мобильность стражей правопорядка и качество обеспечения безопасности на дорогах. В 2024 году мотобатальон предотвратил 640 нарушений ПДД, выявил восемь преступлений по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), задержал 145 водителей без прав и 10 пьяных водителей.