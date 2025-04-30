В Севастополе арестовали местного жителя, обвиняемого в убийстве

Суд Севастополя заключил под стражу на два месяца 18-летнего жителя Крыма, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Согласно версии следствия, в ночь на 29 апреля 2025 года рядом с остановкой общественного транспорта у торгового центра «Апельсин» молодой человек начал спорить с незнакомцем. Во время конфликта он ударил мужчину ножом в живот и скрылся с места преступления. От полученных травм пострадавший скончался. Позже фигуранта задержали сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела. Оно находится на контроле прокуратуры Гагаринского района.

Алина Зорина