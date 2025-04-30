Экономике прописали сценарии

Минэкономики представило два варианта среднесрочного прогноза развития российской экономики — базовый, который считается ведомством наиболее вероятным, и консервативный, рассчитанный исходя из возможности эскалации торговых войн, снижения спроса и цен на нефть и несвоевременного перехода к смягчению денежно-кредитных условий. В базовой версии заложен рост ВВП на 2,5% в 2025 году, инфляция на уровне 7,6% и средний за год курс рубля в 94,3 руб./$. В консервативном сценарии показатели несколько хуже: ВВП вырастет лишь на 1,8%, инфляция составит 8,2%, а курс рубля — 96,6 руб./$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минэкономики опубликовало два варианта сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2026–2028 годы, рассмотренных правительством. Первый — базовый, на его основе будут формироваться параметры бюджета на очередную трехлетку, второй — консервативный, сформированный на «предпосылках об ухудшении внешнеэкономических условий».

Согласно базовому прогнозу, в 2025 году ожидается рост ВВП на 2,5% (против 4,3% в 2024-м). В 2026–2028 годах показатель прогнозируется на уровне 2,4%, 2,8% и 3% соответственно. Такая динамика будет складываться исходя из того, что рост внутреннего спроса замедлится: рост оборота розничной торговли, платных услуг и общественного питания составит 5,9% (против 6,4% в 2024-м). Промышленное производство несколько замедлит темпы роста после высокого уровня прошлых лет — до 2,6% (против 4,6%), инвестиции вырастут на 1,7% (после 7,4%). Инфляция по итогам 2025 года прогнозируется на уровне 7,6% (после 9,5%), 2026-го — 4%.

В Минэкономики ожидают продолжения переориентации внешней торговли на нейтральные и дружественные страны (прежде всего, восточного направления).

Экспорт будет восстанавливаться за счет новых логистических и производственных цепочек. Нефтегазовый экспорт снизится на 1,3% после роста на 2,9% в 2024-м в реальном выражении при цене на нефть Brent в $68, а Urals — $56 за баррель. Ненефтегазовый экспорт в 2025 году вырастет на 6,1% (против 2,1%). Курс рубля в среднем за год составит 94,3 руб./$ (против 92,4 руб. в 2024-м). В 2026 году рубль ослабнет до 100,2 руб./$, в 2027 и 2028 годах — до 103,5 и 106 руб./$.

Внутренними рисками для базового прогноза Минэкономики считает возможный дисбаланс спроса и предложения, «риски роста импорта в тех сегментах, где возможно развитие отечественного производства», а также «несвоевременный переход к смягчению денежно-кредитных условий». Внешними — эскалацию торговых войн, более серьезное замедление мировой экономики (прежде всего, Китая), а также усиление санкций. Тогда будет сокращаться спрос на товары российского экспорта.

Реализация этих рисков заложена в консервативном прогнозе Минэкономики. Эта версия предполагает более заметное замедление роста ВВП — до 1,8% в 2025 году и до 1,2% в 2026-м.

С 2027 года ожидается постепенное восстановление темпов роста до 2,3% и до 2,9% в 2028-м. Консервативный сценарий исходит из более низких цен на нефть: Brent может стоить $58,1 в этом году, Urals — $48,8 за баррель. Объем экспорта сократится больше, чем объем импорта (относительно базового варианта), что приведет к более сильному ослаблению курса рубля — до 96,6 руб./$ в этом году. В этих условиях ожидается, что инфляция в 2025-м составит 8,2%, что вызовет более длительный период сохранения жестких денежно-кредитных условий и, соответственно, более низкую инвестиционную и потребительскую активность. Рост промпроизводства, согласно консервативному сценарию, замедлится в 2025 году до 2%, инвестиций — до 0,8%.

Евгения Крючкова