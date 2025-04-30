Осинский депутат прокомментировал возбужденное в отношении него уголовное дело

Депутат Осинской городской думы и предприниматель Армен Бежанян прокомментировал факт возбуждения в отношении него уголовного дела. На своей странице в соцсетях господин Бежанян указал, настоящие претензии фигурируют в «гражданском споре в арбитражном суде». «Заинтересованные лица настолько нетерпеливы, что не могут дождаться вердикта суда. Каждый раз перед выборами в отношении меня возбуждают уголовные дела. Это было ожидаемо», — отметил бизнесмен.

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соцсети Армена Бежаняна



В картотеке Арбитражного суда Самарской области содержится информация об одном деле с участием компании господина Бежаняна ООО «Гослесхоз». В рамках искового заявления, зарегистрированного 11 ноября 2024 года, общество требует признать недействительным ненормативный правовой акт незаконным. Иных подробностей спора не приводится. Ответчиком является Волго-Камское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Третьим лицом указано Министерство природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края. Следующее заседание по делу состоится 6 мая.

Ранее сообщалось, что в отношении депутата Осинской городской думы и предпринимателя Армена Бежаняна возбуждено уголовное дело. По данным «В курсе.ру», дело может быть связано с нарушением правил охраны и использования недр. По информации портала, размер нанесенного действиями бизнесмена ущерба оценивается в 140 млн руб.

Армен Бежанян является учредителем и руководителем трех действующих в Осинском округе компаний, включая ООО «Гослесхоз», ООО «ТЕМП» и ООО «Вторчермет». Господин Бежанян также известен как исполнитель одной из ролей в сериале «Реальные пацаны». С 2019 года является депутатом местной думы от партии «Единая Россия».

Напомним, осенью 2024 года часть депутатов Осинской думы во главе с господином Бежаняном не согласились с решением тогдашнего главы муниципалитета Алексея Григорьева о переносе заседания представительного органа на неопределенный срок.