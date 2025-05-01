Санкции ЕС проверят на соразмерность

После неудачи в суде ЕС первой инстанции Т-Банк подал апелляционную жалобу, настаивая на снятии с него европейских санкций. Они были наложены на основании того, что банк ведет деятельность в одном из ключевых российских секторов экономики — финансовом. Среди доводов в апелляции банк заявляет о нарушении принципов пропорциональности, соразмерности, а также о нарушении прав своих клиентов. Последний аргумент юристы считают самым сильным, отмечая, что его качественное обоснование может расширить способы защиты интересов частных инвесторов и клиентов подсанкционных финансовых организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Канцелярия Суда ЕС 30 апреля опубликовала выдержки из апелляционной жалобы Т-Банка, который просит снять с него наложенные Евросоюзом санкции.

Ограничения против Т-Банка (тогда Тинькофф-банк) были введены в феврале 2023 года. Основанием послужил критерий (g) Регламента (ЕС) 269/2014 — по нему под санкции попадают организации, действующие в секторах экономики, которые обеспечивают существенный источник дохода для правительства РФ.

Банк оспорил свое включение в санкционный список в Суде ЕС общей юрисдикции.

Первая инстанция 18 декабря 2024 года отклонила иск, отметив, что истец — «один из трех крупнейших банков РФ с точки зрения количества активных клиентов и занимает лидирующую позицию в области финансовых технологий». По мнению суда, наложенные на Т-Банк меры были пропорциональны и соразмерны поставленной цели — оказанию давления на Россию, а дискриминации здесь нет, поскольку критерий (g) применяется ко всем организациям, которые соответствуют указанным признакам независимо от страны происхождения.

Не согласившись с этим, Т-Банк подал апелляционную жалобу, ключевые доводы которой теперь стали известны. В частности, банк заявляет, что Суд ЕС общей юрисдикции допустил ошибку, признав право Совета Евросоюза не предоставлять конкретную практическую информацию о том, как следует применять критерий (g), и не провел полную проверку мотивов ответчика. Более того, банк считает сам критерий (g) незаконным как произвольный, дискриминационный и нарушающий принцип пропорциональности.

Помимо этого, по мнению истца, Суд ЕС общей юрисдикции исказил доказательства и нарушил существенные процессуальные требования, смягчив правила доказывания и чрезмерно ограничив пересмотр оценки.

Кредитная организация также указывает на то, что суд проигнорировал доказательства, свидетельствующие о злоупотреблении властью, а проверка соблюдения ответчиком принципа соразмерности была проведена не в полной мере.

По мнению банка, суд первой инстанции ошибочно отказал истцу в праве ссылаться на принцип недискриминации. Наконец, заявитель жалобы настаивает, что он вправе защищать собственность своих клиентов, которые пострадали от наложенных ограничительных мер. Отметим, что первая инстанция решила, что банк не может ссылаться на нарушение прав клиентов.

В итоге Т-Банк просит отменить решение первой инстанции, поддержать заявление о незаконности критерия (g), отменить соответствующие решения совета о включении его в санкционный список или, в качестве альтернативы, направить дело для повторного рассмотрения в Суд ЕС общей юрисдикции.

В Т-Банке отказались комментировать рассмотрение дела.

Шансы и перспективы

Соучредитель юрфирмы a.t.Legal Николай Титов подчеркивает, что при оспаривании санкций основное внимание следует уделять основаниям их применения и нарушению процедуры их наложения. Партнер практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин прямо называет оспариваемый критерий (g) «резиновым».

Старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев допускает, что ссылки банка на чрезмерную абстрактность и возможность произвольного применения этого критерия заслуживают внимания. Вместе с тем советник КА Pen & Paper Роман Кузьмин говорит, что Суд ЕС, как правило, подтверждает широкое усмотрение совета в установлении критериев для введения ограничительных мер.

Управляющий партнер АБ «Гребельский и Партнеры» Александр Гребельский добавляет, что попытки оспорить этот критерий для включения в санкционный список в практике уже встречались, но «норма держится и активно применяется».

По его мнению, больше внимания заслуживают ссылки на конкретные процессуальные нарушения, допущенные судом в процессе оценки доказательств, и «если они имели место, то могут повлиять на ход процесса». Роман Кузьмин также выделяет доводы о недостаточной оценке представленных доказательств и злоупотреблении властью, но считает их менее перспективными. Господину Гусеву представляется важным аргумент о том, что ограничения в отношении банка непропорциональны заявленной цели, поскольку «банк зарегистрирован в Лихтенштейне, не является государственным, а его клиенты — частники, не попадающие под санкции». По его мнению, есть шанс, что дело «направят на пересмотр со строгим анализом необходимости и достаточности мер».

Наиболее интересным и перспективным большинство юристов считает аргумент о нарушении интересов клиентов банка.

Господин Гребельский отмечает, что похожий довод о защите прав клиентов заблокированных активов заявил и НРД, тоже добивающийся снятия с себя санкций. Роман Кузьмин полагает, что «обоснование права банка на защиту интересов своих клиентов (например, в силу его обязанностей перед ними) может способствовать расширению способов защиты интересов частных инвесторов и клиентов подсанкционных финансовых учреждений».

Сергей Гландин отмечает, что санкции против Т-Банка затронули клиентов—частных инвесторов лишь косвенно, поэтому первая инстанция не сочла их права нарушенными и они не получили в деле статуса третьих лиц. Однако прецедентной эта позиция пока не стала, так как решение было обжаловано и не вступило в законную силу, уточняет господин Гландин. К тому же, по его словам, в Евросоюзе нет такой правовой позиции или норм права, которые позволяют не принимать во внимание «высокий стандарт уважения прав человека в ЕС».

Прогнозировать исход апелляции юристы затрудняются. Поскольку апелляционная жалоба не строится «на тезисах об отсутствии формальных оснований» для санкций, вероятность ее удовлетворения невелика, полагает господин Титов. Господин Гусев считает, что, даже если апелляция согласится с некоторыми доводами банка, маловероятно, что она отменит санкции, скорее всего, дело направят на новое рассмотрение.

Диана Лисунова, Анна Занина, Ольга Базутова