Шойгу назвал планы по отправке миротворцев на Украину подготовкой к оккупации

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что для России абсолютно неприемлемо размещение на территории Украины военнослужащих западных стран. По его словам, подобные планы приравниваются к подготовке к оккупации западных регионов страны, а европейские военные подразделения на Украине будут рассматриваться как законные цели для ВС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Обратили внимание на планы по введению неких псевдомиротворцев на украинскую территорию. Налицо все признаки готовящейся оккупации западных регионов Украины европейцами. Но в Киеве этого упорно не видят или сознательно стараются не замечать»,— сказал Сергей Шойгу в видеовыступлении, представленном на второй сессии заседания высоких представителей БРИКС в Бразилии.

Сергей Шойгу повторил предложения России по урегулированию российско-украинского конфликта — вывод ВСУ с территории четырех приобретенных регионов, отказ Киева от членства в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение прав русскоязычных граждан. Секретарь Совбеза отметил, что во время контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «были намечены перспективы совместной работы по поиску путей урегулирования украинского кризиса».

Лусине Баласян