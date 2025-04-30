Где в Воронеже 2 и 3 мая ограничат движение
В Воронеже в связи с репетицией парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ограничат движение на 13 участках улиц. Запрет на въезд будет действовать с 18:00 2 мая до 12:00 3 мая. Об этом сообщили в городской администрации.
С 18:00 2 мая до 12:00 3 мая запрещена парковка автотранспорта на следующих участках:
- улицы Плехановской — от улицы Кольцовской до Университетской площади;
- улицы Кирова — от улицы 20-летия Октября до улицы Платонова;
- улицы Платонова — от улицы Кирова до Университетской площади;
- на площади Ленина (с обеих сторон здания Правительства Воронежской области и Кольцовского сквера);
- улицы Пушкинской — от проспекта Революции до улицы Плехановской, а также от улицы Плехановской до улицы 9 Января;
- улицы Кардашова;
- улицы Свободы — от улицы Станкевича до улицы Кирова;
- на переулке Красноармейский — от улицы Станкевича до улицы Кирова;
- улицы Красноармейской — от дома 52 по ней до улицы Кирова, а также от улицы Пушкинской до улицы Кирова (и в обратном направлении) и от улицы Кирова до Станкевича;
- в Театральном проезде;
- улиц Дзержинского и Орджоникидзе – от улицы Володарского до Плехановской.
3 мая с 00:00 до 12:00 будет закрыто движение на следующих участках:
- улицы Плехановской — от улицы Кольцовской до Университетской площади;
- улицы Кирова — от улицы 20-летия Октября до улицы Платонова;
- улицы Платонова — от улицы Кирова до Университетской площади;
- на площади Ленина;
- улицы Кардашова;
- в Театральном проезде.