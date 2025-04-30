Где в Воронеже 2 и 3 мая ограничат движение

В Воронеже в связи с репетицией парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ограничат движение на 13 участках улиц. Запрет на въезд будет действовать с 18:00 2 мая до 12:00 3 мая. Об этом сообщили в городской администрации.

С 18:00 2 мая до 12:00 3 мая запрещена парковка автотранспорта на следующих участках:

улицы Плехановской — от улицы Кольцовской до Университетской площади;

улицы Кирова — от улицы 20-летия Октября до улицы Платонова;

улицы Платонова — от улицы Кирова до Университетской площади;

на площади Ленина (с обеих сторон здания Правительства Воронежской области и Кольцовского сквера);

улицы Пушкинской — от проспекта Революции до улицы Плехановской, а также от улицы Плехановской до улицы 9 Января;

улицы Кардашова;

улицы Свободы — от улицы Станкевича до улицы Кирова;

на переулке Красноармейский — от улицы Станкевича до улицы Кирова;

улицы Красноармейской — от дома 52 по ней до улицы Кирова, а также от улицы Пушкинской до улицы Кирова (и в обратном направлении) и от улицы Кирова до Станкевича;

в Театральном проезде;

улиц Дзержинского и Орджоникидзе – от улицы Володарского до Плехановской.

3 мая с 00:00 до 12:00 будет закрыто движение на следующих участках: