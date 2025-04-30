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Где в Воронеже 2 и 3 мая ограничат движение

В Воронеже в связи с репетицией парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ограничат движение на 13 участках улиц. Запрет на въезд будет действовать с 18:00 2 мая до 12:00 3 мая. Об этом сообщили в городской администрации.

С 18:00 2 мая до 12:00 3 мая запрещена парковка автотранспорта на следующих участках:

  • улицы Плехановской — от улицы Кольцовской до Университетской площади;
  • улицы Кирова — от улицы 20-летия Октября до улицы Платонова;
  • улицы Платонова — от улицы Кирова до Университетской площади;
  • на площади Ленина (с обеих сторон здания Правительства Воронежской области и Кольцовского сквера);
  • улицы Пушкинской — от проспекта Революции до улицы Плехановской, а также от улицы Плехановской до улицы 9 Января;
  • улицы Кардашова;
  • улицы Свободы — от улицы Станкевича до улицы Кирова;
  • на переулке Красноармейский — от улицы Станкевича до улицы Кирова;
  • улицы Красноармейской — от дома 52 по ней до улицы Кирова, а также от улицы Пушкинской до улицы Кирова (и в обратном направлении) и от улицы Кирова до Станкевича;
  • в Театральном проезде;
  • улиц Дзержинского и Орджоникидзе – от улицы Володарского до Плехановской.

3 мая с 00:00 до 12:00 будет закрыто движение на следующих участках:

  • улицы Плехановской — от улицы Кольцовской до Университетской площади;
  • улицы Кирова — от улицы 20-летия Октября до улицы Платонова;
  • улицы Платонова — от улицы Кирова до Университетской площади;
  • на площади Ленина;
  • улицы Кардашова;
  • в Театральном проезде.

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