Верховный суд ограничил ФАС в запросах налоговой и банковской тайны

В законодательстве нет положений, которые бы обязывали банки и налоговые органы предоставлять Федеральной антимонопольной службе (ФАС) документы, содержащие банковскую и налоговую тайну. Об этом написано в недавнем обзоре судебной практики президиума Верховного суда России.

В обзоре президиум разбирает две судебных практики, когда антимонопольное ведомство пыталось привлечь банк и налоговый орган к административной ответственности по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ. Закон регулирует наказание за непредставление в ФАС документов, предусмотренных антимонопольным законодательством, что грозит штрафами до 500 тыс. руб. для юрлиц.

В первом случае банк правомерно отказал в предоставлении данных, потому что их раскрытие нарушило бы банковскую тайну. Закон о защите конкуренции не обязывает банки раскрывать такую информацию. Верховный суд отменил судебные акты первой, апелляционной и кассационной инстанций и удовлетворил требования банка о признании судебных решений незаконными.

Во втором примере суды отменили постановление ФАС по отношению к налоговому органу. Предоставление такой информации раскрыло бы налоговую тайну. Доступ к таким сведениям должно иметь ограниченное число должностных лиц, к которым представители антимонопольного органа не относятся, указано в обзоре.