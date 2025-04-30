Шойгу призвал страны БРИКС совместно отстаивать историческую правду

В ходе своего выступления на проходящей в столице Бразилии первой сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу коснулся тематики 80-летия окончания Второй мировой войны и создания ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Совета Безопасности Российской Федерации Фото: Пресс-служба Совета Безопасности Российской Федерации

«Это не просто даты в календаре, а события, оказавшие кардинальное влияние на развитие международного сообщества,— заявил он.— Видимо, в Европе забыли, кому они обязаны своим освобождением от фашистских захватчиков, и бряцание оружием со стороны НАТО и ЕС происходит на фоне попыток переписать историю и героизировать нацистских преступников, подвергнув сомнению подвиг солдат антигитлеровской коалиции и вклад Советского Союза в победу над нацизмом».

Сергей Шойгу призвал страны БРИКС «решительно выступить против таких действий, совместно отстаивать историческую правду». Кроме того, он поблагодарил партнеров по БРИКС за поддержку ежегодно вносимой Россией на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюции «Борьба с героизацией нацизма, национализмом и другими видами практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

В декабре прошлого года за принятие этой резолюции проголосовали 119 стран. 10 государств воздержались. 53 страны (в основном члены НАТО, а также Украина, Япония) выступили против этого документа. При этом почти все страны БРИКС выступили его соавторами, поддержав Россию.

Елена Черненко