В Черноземье 1 мая будет дождливо, от +4°С до +21°С

В четверг, 1 мая, на территории Черноземья прогнозируется облачная погода, в большинстве регионов ожидаются осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +4°C до +21°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью ожидается переменная облачность, до +7°C. Днем — облачно с прояснениями и кратковременный дождь, до +21°C.

В Воронеже ночью +6°C и облачно. Днем — временами осадки в виде дождя, до +20°C.

В Курске температура в течение суток от +7°C до +17°C. Днем ожидается небольшой кратковременный дождь.

В Липецке ночью — облачно, до +4°C. Днем временами пройдут дожди, до +18°C.

В Орле в темное время суток до +5°C. Днем — облачно, небольшой дождь при +15°C.

В Тамбове ночью и днем от +3°С до +18°С соответственно. Без осадков.

Анна Швечикова