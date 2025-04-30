Сдачи не надо

Спрос на посуточную аренду квартир в Сочи в апреле 2025 года оказался на 20% ниже прошлогоднего. Это сдержало рост цен: средняя стоимость аренды квартиры сейчас составляет около 5 тыс. руб. за сутки. Противоположную динамику показывает сегмент аренды загородного жилья: дома и таунхаусы впервые попали в список самых бронируемых категорий. Стоимость аренды дома выросла на 50%, до 13-14 тыс. руб. в сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Спрос на краткосрочную аренду квартир в Сочи перед майскими праздниками сократился на 20% год к году, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике». «Снижается не только абсолютное число сделок, но и доля города на общероссийском рынке краткосрочной аренды. Весной 2024 года на Сочи приходилось 4,6% от всех бронирований, в этом году — всего 3,3%»,— уточняет руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

По его данным, это связано с дорогими авиабилетами и общим негативным информационным фоном из-за экологической катастрофы в Черном море.

Базовая ставка аренды квартиры в Сочи, по данным «ЦИАН. Аналитики», составляет 4,4 тыс. руб. за ночь. Индексация к праздникам обычно не превышает 10-12%, и в этом году может оказаться даже ниже, учитывая снижение спроса и эффект высокой базы прошлого сезона.

Директор агентства «Городской риэлторский центр» Сочи Юлия Усачева говорит, что средняя стоимость посуточной аренды квартиры сейчас составляет около 5 тыс. руб., что на 5% выше, чем год назад.

Наибольший интерес арендаторов, по словам эксперта по рынку недвижимости Сочи Кирилла Флуткова, сосредоточен в сегменте комфорт-класса.

«Даже в мае туристы готовы отказаться от части комфорта, если жилье находится рядом с пляжем. Простая квартира в спальном районе ближе к морю может быть популярнее апартаментов в центре с дизайнерским интерьером»,— добавляет господин Флутков.

Эксперты отмечают рост интереса к загородному отдыху в Сочи. По данным «Яндекс Путешествий», загородные дома и таунхаусы впервые попали в список самых бронируемых категорий. Средняя цена за ночь в загородном доме составила 14 тыс. руб., а в таунхаусе — 11,2 тыс. руб. Глубина бронирования у таких объектов невелика — в среднем 23–53 дня.

«Сегмент загородной аренды укрепился. Вырос спрос, но и предложение по-прежнему ограничено. В результате ставки в частных домах поднялись почти на 50%, до 8-10 тыс. руб.»,— отмечает Юлия Усачева.

Кирилл Флутков говорит, что на рынке ощущается уменьшение числа свободных загородных объектов. Крупные шале в Красной Поляне остаются менее востребованными. Спрос на премиальные объекты стабильно ниже, чем на жилье средней ценовой категории — особенно вне летнего сезона.

Пользовательское поведение на рынке аренды становится все более разнородным. По данным «Циан», средняя глубина бронирования в Сочи составляет 40 дней, средний срок проживания — 6,4 дня. Однако до 20% сделок совершаются в последние 1-3 дня перед заездом — так называемые «спонтанные» бронирования.

«Часть туристов сознательно ждет до последнего, рассчитывая на погодный прогноз и возможные скидки. Но это рискованная стратегия»,— говорит Алексей Попов.

При этом раннее бронирование не всегда дает лучшую цену. Как отмечает Кирилл Флутков, на старте арендодатели часто выставляют базовые тарифы, а затем корректируют их — как в сторону понижения, так и повышения, в зависимости от рыночной ситуации.

Мария Удовик