В Новороссийске подтвержден единичный случай заболевания корью

В Новороссийске обнаружили один случай кори. Заболел ученик школы №34, пишет газета «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам начальника управления образования Новороссийска Елены Середы, все службы — Роспотребнадзор, медицинские учреждения и образовательные организации — действуют по плану. В других школах города заболевших нет.

Госпожа Середа отметила, что дети, которые не сделали прививку или не могут подтвердить ее, не будут посещать занятия до 19 мая 2025 года.

Алина Зорина