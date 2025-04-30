В Новороссийске подтвержден единичный случай заболевания корью
В Новороссийске обнаружили один случай кори. Заболел ученик школы №34, пишет газета «Новороссийский рабочий».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам начальника управления образования Новороссийска Елены Середы, все службы — Роспотребнадзор, медицинские учреждения и образовательные организации — действуют по плану. В других школах города заболевших нет.
Госпожа Середа отметила, что дети, которые не сделали прививку или не могут подтвердить ее, не будут посещать занятия до 19 мая 2025 года.