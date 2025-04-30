В Ярославле презентована «Карта памятных мест Северной железной дороги»

«Карта памятных мест» — проект СЖД, который собрал на единой платформе события четырех лет Великой Отечественной войны, непосредственно связанные с Северной железной дорогой. Карта презентована в концертно-зрелищном центре «Миллениум» на мероприятии, посвященном 80-летию Победы. Ресурс общедоступен, познакомиться с ним можно в сети интернет по адресу: https://КартапамятиСЖД.рф.ru/.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Участие в торжественном мероприятии приняли первый министр путей сообщения Российской Федерации, первый президент ОАО «РЖД», советник генерального директора — председателя правления компании, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Геннадий Фадеев и начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

«Наша Северная магистраль сохраняла во время войны важное стратегическое значение. Дорога обслуживала несколько фронтов, осуществляла перевозки военных грузов, оборудования заводов и фабрик из центральных районов на восток, внесла вклад в снабжение блокадного Ленинграда. Рискуя собственными жизнями, железнодорожники проводили ремонт и быстрое восстановление повреждённых путей, а также прокладывали новые дороги»,— рассказал начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

«Люди Северной на деле доказали, что их любовь к Родине превыше всего. Бессмертный подвиг героев живет в сердце каждого из нас, передается из поколения в поколение, служит нравственным ориентиром, объединяет, помогает бороться с серьезными вызовами, решать масштабные задачи, защищать Родину и побеждать»,— отметил Геннадий Фадеев.

Железнодорожники также представили в «Миллениуме» выставку «Иду с Бессмертным полком», в которой поделились историями подвигов своих воевавших родственников и фотографиями с их портретами, а также плакатную выставку «Дороги Победы» с уникальными архивными документами, картами и авторскими текстами.

Мероприятие завершилось праздничным концертом академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога