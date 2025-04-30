Культурный путеводитель: афиша Пензы на май

Впереди — майские праздники. А значит, есть время посетить музеи, выставки, спектакли и концерты. О самых интересных событиях - в материале «Ъ — Средняя Волга».

Выставки

В Губернаторском доме открылся выставочный проект «80 ПОБЕДА!». В экспозицию вошли более 100 работ художников-фронтовиков, которые охватывают разные виды изобразительного искусства: графика, живопись, скульптура из коллекции галереи. Организаторы обещают, что выставка позволит зрителям всех поколений понять и прочувствовать события 1941–1945 годов, подвиг народов советских людей, героический путь к Победе над фашизмом.

В Литературном музее продолжает работу выставка «Орнаменты и отражение», где представлены предметы XIX века из фондов музея-заповедника Республики Дагестан, а также изделия современных дагестанских мастеров. Среди них: кубачинские изделия из серебра, ворсовые ковры и сумахи ручной работы, украшения и предметы быта с унцукульской насечкой металлом по дереву, медно-чеканные предметы домашнего обихода, национальные костюмы народов Республики Дагестан, а также фотоматериал «Дербент сквозь века».

Музей народного творчества проводит лекцию «Абашевский всадник: образ защитника Родины». Лекция раскрывает связь народной игрушки с одной из героических страниц русской истории. Лекторы расскажут об истоках и истории образа абашевской игрушки. Предварительная запись по телефону: 8 (8412) 32-00-36.

Спектакли

В Пензенском областном драматическом театре имени А. В. Луначарского обещают представить спектакль «Евгений Онегин» (сцены из романа в двух действиях) 2 мая, военный реквием «А зори здесь тихие...» 25 мая, музыкально-литературную композицию по стихам и песням времен Великой Отечественной войны и СВО «Без срока давности» 8, 9 мая и другие постановки.

В Центре театрального искусства «Дом Мейерхольда» зрителей ожидает музыкально-поэтическая композиция «У войны не женское лицо» (6 и 7 мая), комедия «Влюбленный Журден» (8, 18 мая), музыкально-поэтический спектакль «Часть речи» (17 мая).

Театр юного зрителя приглашает на спектакли «Слова, рожденные войной» (9 мая), «Страстно, горячо, красиво» (3 мая), «Леди Макбет» (10 мая), «Каша из топора» (18 мая), «Домовенок Кузя» (31 мая).

Пензенский областной театр «Кукольный дом» порадует маленьких зрителей постановками «Как Андрюшка гусенка Кузю пас» (1-4 мая), «Лекарь поневоле» (6, 7 мая), «Солдат, Алена и Змей Горыныч» (9-10 мая) и другие.

Концерты

Пензенская областная филармония приглашает на 25-летие фолк-рок-группы «Мельница», который состоится 29 мая. Зрители смогут пройтись по музыкальным дорогам, на которых повстречаются славяне, древние кельты, словом, услышать «древнюю музыку нового мира».

21 мая в филармонии оркестр CAGMO выступит с балладами группы «Король и Шут». Струнный оркестр и хор исполнят песни «Прыгну со скалы», «Кукла колдуна», «Танец злобного гения», «Дурак и молния», «Ели мясо мужики», «Проклятый старый дом», «Лесник» и другие хиты классики русского рока.

В киноконцертном зале «Пенза» 17 мая можно побывать на концерте буги-бенд «KontrabuzzZ». В программе заявлены джазовые стандарты, песни великих джазовых див, а также аранжировки хитов легендарной группы «The Beatles».