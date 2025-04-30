Железнодорожный вокзал Донецка запустит пригородные поезда впервые с 2014 года

Железнодорожный вокзал Донецка начнет принимать и отправлять пригородные поезда 9 мая. Об этом сообщает ФГУП «Железные дороги Новороссии». Пригородное сообщение было остановлено в 2014 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал ФГУП «Железные дороги Новороссии» Фото: Телеграм-канал ФГУП «Железные дороги Новороссии»

«Продлевается маршрут следования до станции Донецк пригородным поездам сообщением Донецк (Ясиноватая) — Успенская и Дебальцево — (Ясиноватая) Донецк»,— говорится в заявлении.

В январе глава ДНР Денис Пушилин завлял, что предприятие «Железные дороги Новороссии» подготовило пятилетнюю программу восстановления железнодорожной инфраструктуры региона. По словам господина Пушилина, железнодорожное сообщение уже осуществляется по территории Донбасса и Новороссии.