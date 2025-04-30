Донские земледельцы засеяли более 50% от планируемых площадей

В Ростовской области яровыми культурами засеяно почти 999 тыс. га, что составляет около 54% от планируемых посевных площадей, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По информации ведомства, более 83% от намеченных площадей (506 тыс. га) уже засеяно зерновыми и зернобобовыми культурами. Помимо этого, сельхозпроизводители активизировали посев технических культур, ими занято 45% (455 тыс. га) от запланированного объема. Основная доля приходится на посевы подсолнуха, занимающие около 314 тыс. га. Кроме того, овощами и картофелем засеяно 32% или 6,5 тыс. га.

Всего аграриям предстоит засеять 1,9 млн га. Из них – 700 тыс. га отведено под яровые зерновые и зернобобовые культуры, 1,1 млн га – под масличные культуры и 100 тыс. га займут пропашно – технические и иные культуры.

Одновременно в хозяйствах региона ведутся подкормка озимых и планомерная химическая обработка посевов против сорняков, болезней и вредителей.

Валентина Любашенко