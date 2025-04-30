Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ упала на 18,9%

ПАО «Транснефть» опубликовало финансовую отчетность по РСБУ за первый квартал 2025 года (.pdf). Из нее следует, что до налогообложения прибыль компании в первом квартале 2025 года составила 57,2 млрд руб. В тот же период 2024 года прибыль составляла 53,3 млрд — это больше на 7,2%.

Чистая прибыль компании — 34,6 млрд руб. В 2024 году этот показатель составлял 42,7 млрд руб. (на 18,9% больше). В «Транснефти» заявили, что разница произошла из-за роста ставки налога на прибыль — она увеличилась с 20% до 40%.

Выручка ПАО за первый квартал 2025 года составила 322,7 млрд руб. За первый квартал прошлого года она составляла 323,5 млрд. Такое небольшое изменение в компании объяснили сокращением выручки от продажи нефти в КНР и одновременно ростом выручки от услуг по транспортировке нефти.