Открытие сезона «Силы ветра», винтажный маркет и экскурсии по новому зданию театра Камала

В первые майские выходные в Казани пройдет крупное спортивное событие — Казанский марафон. На летней веранде Центра современной культуры «Смена» состоится винтажный маркет. Театр Камала проведет серию обзорных экскурсий по новому зданию. Казанский Кремль запускает летнюю программу во дворе Присутственных мест, где 1 мая пройдет концерт с участием фолк-группы «ZAKARIA». 2 и 3 мая начало сезона отметит «Сила ветра». Кроме того, в парках Казани пройдут экскурсии на велосипедах «Тур де Парк». Подробнее — в афише «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фолк-группа «ZAKARIA»

Фото: Официальная группа ВК фолк-группа «ZAKARIA»

Фото: Официальная группа ВК

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Какие спортивные события посетить

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

Где послушать музыку

5 мая в Татарской филармонии имени Тукая концертная программа будет посвящена Дню Победы. Солисты Ринат Хабибуллин и Аделя Музафарова исполнят «Три танкиста» Братьев Покрасс, «Потому что мы пилоты» Соловьёва-Седого, «Песня военкоров» Блантера, «Огонёк» Исаковского и другие песни Победы. Начало в 18:30, билеты от 300 руб. (6+)

5 и 6 мая оркестр театра на Булаке исполнит популярные песни военных лет. Концертная программа воссоздает картины прошлого через чтения, визуальный видеоряд и вокально-оркестровые реконструкции. Билеты от 600 руб.

7 мая в музыкальном пространстве Werk состоится презентация нового альбома «Урони тусу» от DJ Stonik1917. Начало в 20:00, стоимость билетов — 750 руб. (16+)

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Какие спектакли посмотреть

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран спектакль «Осенний отголосок»

Фото: Официальная группа ВК спектакль «Осенний отголосок»

Фото: Официальная группа ВК

2 мая в театре Камала покажут спектакль «Осенний отголосок». Комедия о профессоре, с которым в канун юбилея случается катастрофа, бескомпромиссно разрушающая образ идеального человека, отца и мужа в глазах семейной общественности. Начнется спектакль в 18:00, стоимость билетов — от 330 руб. (12+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран спектакль «Примадонны»

Фото: Официальная группа ВК спектакль «Примадонны»

Фото: Официальная группа ВК

3 мая на сцене театра на Булаке покажут спектакль «Примадонны». Главные герои — актеры Лео и Джек — оказываются на мели. Из объявления в газете они узнают, что пожилая миллионерша ищет своих племянниц для того, чтобы оставить им наследство. Герои решают пойти ва-банк и разыграть спектакль в реальной жизни. Начало в 19:00, стоимость билета — от 800 руб. (16+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран спектакль «Дети и эти»

Фото: сайт театральной площадки MON спектакль «Дети и эти»

Фото: сайт театральной площадки MON

4 мая на театральной площадке MON можно будет посмотреть спектакль «Дети и эти» по рассказам Григория Остера. Взрослые ведут себя как дети: ленятся, капризничают, хулиганят... Зато дети у них именно такие, о каких мечтают все на свете родители: серьёзные, ответственные, трудолюбивые... Семейный спектакль помогает взрослым и детям посмотреть на себя со стороны. Начало показов в 15:00 и 17:00, билет стоит от 300 руб. (6+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран спектакля «Луманзе/Снегурочка»

Фото: сайт театральной площадки MON спектакля «Луманзе/Снегурочка»

Фото: сайт театральной площадки MON

7 мая на театральной площадке MON представят премьеру спектакля «Луманзе / Снегурочка» по тексту Дениса Осокина. В постановке независимого творческого объединения «Анемоновый театр». Спектакль рассказывает о «вечной встрече и вечном расставании», о «нескучании», о «непрощании, даже когда прощаются». Начало в 19:00, стоимость билетов — 700 руб. (16+)

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Какие спортивные события посетить

2, 3 и 4 мая в Казани пройдут старты Сберпрайм Казанского марафона. Для взрослых и детей доступны забеги на дистанции от 300 метров до 42,2 километра. Стоимость участия — от 1700 руб. Регистрация доступна на сайте Казанского марафона.

6 и 7 мая в Центре волейбола пройдут групповые этапы «Финала шести» мужского Кубка России 2025. 6 мая состоятся матчи между клубами «Локомотив» и «Зенит-Санкт-Петербург», «Динамо» и «Зенит-Казань». 7 мая сыграют клубы «Белогорье» и «Локомотив», а также «Динамо Ленинградская область» и «Динамо». Начало матчей в 16:00 и 19:00. Билеты — от 250 руб.

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Что смотреть в кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран военная драма «В списках не значился»

Фото: https: / www.kinopoisk.ru / picture / 4145401 военная драма «В списках не значился»

Фото: https: / www.kinopoisk.ru / picture / 4145401

1 мая в кинотеатрах стартуют показы военной драмы «В списках не значился». 21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников, получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест. Он спешит к месту расположения своей части — в Брестскую крепость... Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — началась война. Подробнее о фильме — в материале «Ъ» https://www.kommersant.ru/doc/7693200?from=main. (12+)

Семейный фильм «Сокровища гномов» можно будет посмотреть также с 1 мая. Рома — типичный авантюрист, но многое в его жизни не складывается: развод, проблемы с бизнесом. От отчаяния и в надежде расплатиться с долгами он решается на обман и вписывает себя в завещание одинокого старика, соседа по даче. Рома даже не подозревает, что вместе с домом и участком получит... четырех живых гномов. (6+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мелодрама французского режиссера Люка Бессона «Джун и Джон»

Фото: https: / www.kinopoisk.ru / picture / 4206114 Мелодрама французского режиссера Люка Бессона «Джун и Джон»

Фото: https: / www.kinopoisk.ru / picture / 4206114

Мелодрама французского режиссера Люка Бессона «Джун и Джон» выходит в российский прокат 1 мая. Джон — парень, который всегда играл по правилам. Джун — девушка, которая живёт так, будто завтра не наступит. Их встреча — взрыв, который переворачивает весь мир с ног на голову. Бросая вызов времени и закону, они пускаются в головокружительное приключение, которое наполнит их жизни красками, магией и безудержной любовью. (18+)

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Чем заняться еще

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» проходит выставка иракского художника Сафаа Аль-Саадуна. В экспозиции 55 работ: это пейзажи с русскими деревнями и деревнями Ирака, галерея портретов, а также религиозно-мифологические произведения. Входной билет стоит 300 руб.

1 мая на летней веранде Центра современной культуры «Смена» пройдет винтажный маркет, организованной кофейней Filter. В продаже одежда, ювелирные изделия и фотопленка, а также будет работать фудкорт с восточным стрит-фудом «Ист!». Маркет продлится с 11:00 до 20:00, вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран обзорные экскурсии по новому зданию театра Камала

Фото: Официальная группа ВК обзорные экскурсии по новому зданию театра Камала

Фото: Официальная группа ВК

1, 2 и 4 мая театр Камала приглашает на обзорные экскурсии по новому зданию. Участники смогут увидеть сценические залы театра, узнать о функциональном наполнении, историю строительства и другие интересные факты. Также экскурсовод расскажет о ближайших планах и событийной программе театра. Экскурсии будут проходить каждый час с 10:00 до 16:00. Стоимость — 500 руб. (6+)

На этой неделе Казанский Кремль запускает летнюю программу. 1 мая в 14:00 во дворе Присутственных мест пройдет концерт с участием фолк-группы «ZAKARIA». 2 мая здесь же можно будет посмотреть перфоманс-шествие «Между завтра и вчера» уличного театра «Пластилиновый дождь» из Самары — начало в 14:00. А 4 мая в 17:00 во дворе состоится вокально-хореографический спектакль «Была война...» Государственного ансамбля песни и танца РТ. Вход на все мероприятия свободный.

2 и 3 мая «Сила ветра» отмечает открытие сезона. В программу войдут диджей-сеты, лекции, турнир по пинг-понгу, спиддейтинг, мастер-классы и прогулки под парусом. 2 мая программа «День и ночь с „Силой ветра“» в баре «Соль» продлится с 17:00 до 4:00. Вход бесплатный по регистрации. А 3 мая состоится день открытых дверей на базе «Силы ветра» на полуострове Локомотив. С 11:00 начнутся часовые прогулки на яхтах, стоимость — 1300 руб. Вход на остальную программу дня открытых дверей — свободный.

В майские праздники в парках Казани пройдут экскурсии на велосипедах «Тур де Парк». В ходе экскурсии парк-менеджеры расскажут о нюансах обслуживания парков и сообществах вокруг них, а также поделятся планами на лето. Первая экскурсия пройдет 4 мая в 11:00 в Горкинско-Ометьевском лесу. Участие по бесплатной регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран инди-драма Шарлотты Уэллс «Солнце мое»

Фото: https: / www.kinopoisk.ru / picture / 3929269 инди-драма Шарлотты Уэллс «Солнце мое»

Фото: https: / www.kinopoisk.ru / picture / 3929269

4 мая в рестобаре «Солома» пройдет спецпоказ инди-драмы Шарлотты Уэллс «Солнце мое», организованный киноклубом «Место». Фильм показывает несколько дней летнего отдыха молодого отца и его 11-летней дочери. Девочка снимает каникулы на камеру и пытается лучше понять папу, а он старается скрыть от нее свое депрессивное состояние. Показ начнется в 19:30, стоимость билета — 500 руб. (18+)

7 мая в особняке Демидова расскажут об особняках в литературе, которые выступают полноценными персонажами, символами, воплощениями национальных представлений. Кандидат филологических наук Жанна Коновалова расскажет, какую роль играют особняки в произведениях сестер Бронте, Оскара Уайльда, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Дафны дю Дюморье, Иэна Макьюэна и других авторов. Начало в 19:00, билет — 500 руб. (12+)

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Гузель Ахметгалиева