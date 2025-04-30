Суд не согласился с прекращением уголовного дела депутата гордумы Ульяновска

Ленинский районный суд согласился с позицией прокуратуры и отказал следственным органам в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела депутата гордумы Ульяновска Александра Шерстнева с назначением судебного штрафа. Об этом в среду, 30 апреля, сообщила «Ъ-Волга» прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено региональным следственным управлением СКР по оперативным материалам УФСБ. Депутат гордумы («Единая Россия») Александр Шерстнев (сын депутата заксобрания Ульяновской области Сергея Шерстнева) в то время был и.о. руководителя МУП «Ульяновскэлектротранс» (с февраля 2024 года по март 2025 года). Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями ч. 1 ст. 285 УК РФ (до четырех лет лишения свободы).

По данным следствия, Александр Шерстнев выписал премию бухгалтеру размером 11 тыс. руб., но взял эти деньги себе для погашения штрафа за административное нарушение. Вину депутат признал и ущерб возместил. Следствие ходатайствовало перед судом о прекращении уголовного дела освобождении обвиняемого от уголовной ответственности в связи с применением судебного штрафа. Суд с этим согласился, однако не согласилась прокуратура, которая направила апелляционное представление в облсуд, указав, на незаконность судебного решения «ввиду неправильной квалификации действий обвиняемого, совершившего коррупционное преступление». Но и облсуд согласился с решением районного суда. Прокуратура направила кассационное представление. Шестой кассационный суд (Самара) отменил решения судов первой и апелляционной инстанций, направив дело на новое рассмотрение.

Между тем СУ СКР снова направило в Ленинский районный суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Прокуратура повторно высказала свои возражения. В среду, 30 апреля, как следует из данных сайта райсуда, суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства и вернул следственному органу материалы уголовного дела.

Теперь, как отмечают в облпрокуратуре, уголовное дело должно быть заново направлено прокурору с обвинительным заключением.

Между тем известно, что Александр Шерстнев является участником праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы депутатов гордумы Ульяновска (Ленинский избирательный округ №34), и если уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд, депутату вряд ли придется рассчитывать на получение депутатского мандата.

Андрей Васильев, Ульяновск